¿Violador serial en CDMX? Víctimas eran trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan y esto se sabe

Un hombre fue detenido por policías de la Ciudad de México (CDMX) al ser señalado de presuntamente cometer agresiones sexuales contra sexoservidoras en la zona de Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el probable responsable fue detenido por los oficiales en posesión de droga y estaba armado.

Esto se sabe del presunto agresor sexual de mujeres en Calzada de Tlalpan

Los oficiales detuvieron a este hombre en posesión de 50 dosis de aparente droga y una réplica de arma de fuego corta, en la alcaldía Benito Juárez.

Tras su captura, las autoridades dieron a conocer que este sujeto cuenta con dos carpetas de investigación por agresión sexual en contra de mujeres y sexoservidoras.

Oficiales que realizaban trabajos de investigación en la colonia San Simón Ticumac, se percataron que en el cruce de la Calzada De Tlalpan y la calle San Simón, había un hombre dentro de un vehículo azul manipulando bolsitas de plástico como las utilizadas para el narcomenudeo.

"El detenido está posiblemente relacionado con dos carpetas de investigación por agresiones sexuales en contra de mujeres", informó este miércoles 26 de agosto de 2026 la SSC de CDMX.

Hombre detenido tiene denuncias por agresión sexual

Al acercarse al sujeto, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una réplica de arma de fuego corta, 50 bolsitas de plástico con contenido similar a la marihuana, un teléfono celular y el automóvil en el que viajaba.

Los policías detuvieron al hombre de 54 años y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente de la Fiscalía General de Justicia capitalina, quien determinará su situación jurídica.

