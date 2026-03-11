Sufrió acoso sexual en MP de CDMX: la lucha de Ana, estudiante de Derecho que enfrentó a su agresor

Ana solo quería salir adelante y destacar en el mundo de la abogacía. Estudió Derecho y, con la esperanza de aprender más del mundo del litigio, llegó a una agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México (CDMX), pero ahí solo fue víctima de acoso sexual.

Con esfuerzos y sus ahorros, concluyó la carrera en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Tenía la ilusión de integrarse profesionalmente a la Fiscalía General de Justicia, por lo que optó por empezar desde cero haciendo su servicio social en una agencia del MP en Tlalpan.

Del servicio social al acoso sexual: el caso de Ana, pasante de Derecho en CDMX

Ana inició el 5 de mayo de 2025 en la Coordinación Territorial Tlalpan TLP-5 en Topilejo, al sur de la CDMX. Llegó con muchos sueños de quedarse a trabajar ahí y agarrar experiencia.

El primer mes, dice, todo iba bien; sin embargo, a partir del 19 de junio comenzó a recibir otro tipo de trato por parte de Jorge “N”, responsable del lugar.

Entre las actividades de Ana “N” estaba entregarle carpetas de investigación que se iban al área de archivo temporal, pero se requería la firma del responsable, por lo que estaba en constante contacto con él.

Aquel día, entre las 14:30 y las 15:00 horas, cuando ella estaba por salir, Jorge “N” le dijo que pasara a su oficina. Ana creyó que iba a regañarla por algo que hizo mal, pero le dijo que quería tener una relación de novios con ella.

“Me dice que me siente, tomo asiento, me empieza a decir que le gusto, que quiere tener una relación conmigo, que no me iba a faltar amor y cariño con él y que, pues, cuando yo pudiera tener mi cédula, mi título, pues él me iba a ayudar a, pues, a entrar a la Fiscalía, a tener una plaza”, relató Ana en entrevista con Azteca Noticias.

Encargado de MP en Tlalpan insistió en que estudiante fuera su novia

La pasante de Derecho le respondió que no estaba interesada y que si ella estaba ahí era porque necesitaba cumplir con el servicio social para poder hacer su trámite de titulación, además de que es casada, con hijos y “no andaba buscando nada”.

“Él aun así, pues, dijo que le gustaba mucho, que le gustaba cómo me veía con vestido porque ese día llevaba un vestido negro y me dijo: “Es que me gusta cómo te ves en vestido” y cosas así. Entonces me fui de su oficina, le dije que no, pero esto continuó”, relató.

Ana presenta queja contra funcionario de Fiscalía de CDMX por acoso sexual

El acoso sexual comenzó a ser todos los días, recuerda, hasta el 11 de agosto de 2025, cuando presentó una queja contra Jorge “N”.

“Todos los días iba y me saludaba de beso. Yo estaba en otra oficina, iba, me saludaba de beso, siempre cerca de la boca. Y metía, pues, su mano atrás en mi espalda, pues, queriendo tocar más abajo, me tocaba arriba de los glúteos.

“Todos los días era lo mismo; a veces iba hasta dos o tres veces a saludarme. Los días que no me veía, era un “te extrañé” y pues decía que me quería mucho, pero pues yo decía que no y que no, porque para mí no era de interés tener algo con él”.

Acudió con Anabell Garcilazo, fiscal en Tlalpan, pero no la recibió y la atendió su secretario Antonio Lazcano y le dijo que él iba a atenderla “porque la fiscal no atiende a cualquier persona, que porque nada más van con chismes”.

Alejarse de pasante de Derecho, la solución ante caso de acoso sexual

Luego de que Ana expuso lo que pasó, le dijeron que su caso “sí es grave”, que hablarían con la fiscal y le darían una solución.

Al siguiente día llegó a su servicio social a las 10:00 horas y le indicaron que la solución de la fiscal de Tlalpan fue que Jorge “N”, a quien solo le llamaron la atención, no se acercara a ella; aunado a que él negó los señalamientos de Ana.

No obstante, al escalar el caso con el departamento de servicio social, le propusieron que se cambiara de lugar porque “no era sano” estar ahí.

Liberan a taxista de aplicación acusado de acoso sexual

Inicia denuncia contra encargado de MP en CDMX por acoso sexual

El 12 de septiembre de 2025, Ana acudió al área de servidores públicos de la Fiscalía de CDMX para denunciar; sin embargo, tuvo que lidiar ahora con una vida “de cuadritos” tras acusar a Jorge “N”, pues comenzó a dejarle más trabajo y hacer que se quedara más tiempo de lo que marcaba su servicio social.

“Él empezó a hacerme la vida de cuadritos. Se burlaba de mí, pasaba y decía: “Esto no se acaba hasta que se acaba, a mí no me van a hacer nada”.

“Me seguía viendo de manera lasciva como lo hacía siempre, pero pues ahora con más burla, ¿no? Como diciendo, pues mira, no me hicieron nada.”

“Entonces, todos los días empezó a ser así. Empezó a incrementarme el trabajo, sabiendo que yo tenía un horario de entrada y de salida, pues empezó a incrementar el trabajo”.

Al ver esta situación, se optó por liberarle el servicio social para que Ana ya no estuviera cerca de su agresor, quien seguía burlándose de ella y buscó cómo tenerla cerca al colocarla en un área contigua a su oficina a pesar de la orden de no acercarsele.

“Todavía tuvo la osadía de pararse en la puerta y decirme: “Tienes 2 minutos para largarte”. Y se quedó parado ahí hasta que no me sacaron a la calle. Hasta que no salí a la calle, se quedó esperando a que yo me fuera y me dijo: “Tienes 2 minutos para largarte”. O sea, fue así como que de los momentos más terribles, salí llorando”.

Encargado de MP buscó llegar a un acuerdo reparatorio por acoso sexual

Se determinó que “él había tenido comportamientos no adecuados y que sí lo iban a sancionar”, pero solo lo cambiaron de agencia del Ministerio Público, aunque después lo suspendieron.

El caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual comenzó a recabar las pruebas para saber lo que pasó; sin embargo, el proceso fue lento.

Jorge “N” fue citado a una audiencia para comparecer por abuso sexual agravado y acoso sexual agravado. El acusado buscó llegar a un acuerdo reparatorio, pero Ana no aceptó y él fue vinculado a proceso, pero en libertad.

“Él decía que sí, que iba a pagar ese monto en 15 días y que nada más le diera un número de cuenta. Pero si yo aceptaba, pues era como otorgarle el perdón y, obviamente, le iba a salir limpio de toda esta situación”, contó Ana.