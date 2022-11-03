Así celebraron los mexicanos el Día de Muertos 2022 en el mundo

Este 2 de noviembre en México y el mundo se celebró el Día de Muertos, una de las festividades más importantes para miles de connacionales, quienes a pesar de no estar en territorio azteca, llevaron a cabo el tradicional recuerdo a los seres queridos que ya no están con vida.

Mientras que en todas las entidades del país se llevaron a cabo ofrendas de todo tipo y tamaño, en Europa, África, Asia y Oceanía también se colocaron las famosas ofrendas para conmemorar otro Día de Muertos.

Esto lo compartieron a través de las redes sociales de distintas embajadas de México en el mundo, quienes pusieron su granito de arena para internacionalizar aún más esta prehispánica tradición mexicana y demostrar que el Día de Muertos trasciende territorios.

¿Dónde se celebró el Día de Muertos en el mundo?

Egipto fue uno de los países que elaboró un video compartido a través de su embajada, donde residentes de El Cairo se sumaron a la tradición a la distancia y compartieron imágenes de la gran ofrenda, rostros pintados y veladoras que iluminaron la noche del 2 de noviembre.

@EmbaMexEgipto festejó el #DiadeMuertos2022 con la comunidad mexicana, amigos egipcios y cuerpo diplomático en El Cairo.

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Gracias por participar en una de las fiestas tradicionales más representativas de la cultura mexicana. pic.twitter.com/CtJaFHv5Ut — Embajada México en Egipto (@EmbaMexEgipto) November 2, 2022

En el Centro Cultural de la Villa, en Madrid, también establecieron una muestra titulada "Reencuentros", donde conmemoraron el Día de Muertos y la compartieron bajo el marco de los 45 años de las relaciones diplomáticas con la Embajada de México en España.

De igual forma, la Embajada de México en Austria realizó una exposición completa del Día de Muertos, con baile y exposición de obras, junto a la respectiva ofrenda para conmemorar a los seres queridos que se han ido, la cual estuvo abierta al público y presumida en redes sociales.

Inauguración esta noche de la ofrenda de #DíadeMuertos2022 en el Instituto Cultural de México en Viena.



Canto, baile y exposición de obras para esta celebración mexicana.🎶🎨🇲🇽 pic.twitter.com/1FlCWk3GRr — Embajada de México en Austria (@EmbaMexAua) November 2, 2022

En Irlanda la fiesta no se detuvo y ofrecieron una de las ofrendas de Día de Muertos más coloridas en Europa, donde festejaron con bailes y ropa tradicional mexicana. Por supuesto no falto la ofrenda, presente en un patio de la Embajada de México.

La Embajada de Mexico en Irlanda celebra el Día de Muertos. Los esperamos mañana💀 pic.twitter.com/Zx5cTsl3Q4 — Embajada de México en Irlanda (@EmbaMex_Irlanda) October 28, 2022

El Departamento de Educación, Juventud y Familia de Alemania presumió la enorme ofrenda que colocó la Embajada de México en su país, donde se acompañó el Día de Muertos por un completo recorrido de historias y cuentos relacionados con la vida y la muerte; todo en compañía de los representantes de la institución y de la propia embajada.

Der #TagDerToten ist ein wichtiger Feiertag in Mexiko. Unter dem dazu passenden Motto „Abschied und Wiederkehr – Märchen und Geschichten von Leben und Tod“ finden die 33. #BerlinerMärchentage statt, die heute im Beisein von Senatorin Busse in der @EmbaMexAle eröffnet wurden. 1/2 pic.twitter.com/beXlvDO1uH — Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (@SenBJF) November 2, 2022

Otras embajadas como la de Vietnam, Italia y Nueva Zelanda brillaron en redes sociales debido a sus coloridas representaciones del Día de Muertos. Todas acompañadas por un evento conmemorativo para resaltar la festividad, una que ha dado la vuelta al mundo debido a su trasfondo cultural.