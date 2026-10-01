México es tierra de café: conoce los estados que más producen este grano

Cada taza de café tiene detrás una historia que comienza en el campo mexicano. Aunque este grano se cultiva en distintas regiones del país, son algunos de los estados los que concentran la mayor parte de la producción nacional. ¿Sabes cuáles son y cuánto café producen?

Este es el estado con mayor producción de café

México cuenta con distintas regiones dedicadas al cultivo del café y, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre las principales entidades productoras se encuentran Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Chiapas encabeza la producción nacional de café. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en 2022 produjo 385 mil 703 toneladas de café cereza, cifra que lo colocó como el principal estado productor.

La entidad también concentra una importante actividad cafetalera. El Gobierno de Chiapas señala que existen más de 500 mil productores de café en México y que Chiapas, Veracruz y Puebla concentran una parte relevante de la producción nacional.

Veracruz y Puebla producción de café

Veracruz aparece entre los principales productores del país. En los datos publicados por Agricultura para 2022, la entidad registró 242 mil 805 toneladas de café cereza.

Por su parte, Puebla también ocupa un lugar destacado en la producción nacional. Para este año, Agricultura reportó 208 mil 292 toneladas de café cereza.

Además, un documento del SIAP con avances de producción reportó para 2023 una producción de 11 mil 528 toneladas en Chiapas, 106 mil 992 en Puebla y 106 mil 846 en Veracruz en el corte correspondiente a diciembre de ese año.

Café en Oaxaca y Guerrero

Oaxaca y Guerrero también figuran entre los estados productores de café. Agricultura identifica a ambas entidades, junto con Chiapas, Veracruz y Puebla, entre las principales regiones cafetaleras del país.

La Secretaría de Agricultura señala que las y los caficultores mexicanos se encuentran principalmente en 12 entidades: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima y Estado de México.