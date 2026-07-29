La alquimia del agave: Cómo tres ingredientes transformaron a Tequila Patrón en embajador de México

El maridaje con la alta gastronomía mexicana, la versatilidad en las copas y el arraigo cultural han posicionado al destilado de agave como el gran protagonista de las mesas y celebraciones en todo el mundo. Producir un destilado de autenticidad superior como Tequila Patrón exige un equilibrio impecable entre tradición, paciencia y conocimiento ancestral, una labor que conecta a las comunidades jimadoras del país con el prestigio internacional de la bebida mexicana por excelencia.

Se trata de uno de los productos más emblemáticos del país, que representa el conocimiento transmitido de generación en generación y el vínculo entre las comunidades productoras y el territorio mexicano.

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¿Cuánto tiempo tarda en producirse un tequila artesanal de alta gama como Tequila Patrón?

El proceso para elaborar un tequila de calidad superior como Tequila Patrón puede tomar entre 7 y 10 años, comenzando desde la siembra y el paciente crecimiento del agave tequilana weber variedad azul, pasando por la jima, el horneado tradicional y la destilación. A pesar del crecimiento exponencial de la industria tequilera —que superó los 302 millones de litros producidos en el primer semestre de 2026—, esta firma mantiene intacto su proceso artesanal basado en solo tres ingredientes esenciales: agave seleccionado, agua pura y tiempo.

Para el Vicepresidente Senior Global de Tequila Patrón & Agaves de Bacardí, Roberto Ramírez Laverde Frías, la industria tequilera tiene una posición de fortaleza, ya que está creciendo a nivel global de manera exponencial y de alguna manera, Tequila Patrón está encabezando este crecimiento.

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Según el Consejo Regulador del Tequila, durante el primer semestre de 2026, se exportaron 214.4 millones de litros, lo que representa un incremento del 3.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Además se consumieron 1.17 millones de toneladas de agave y actualmente se tiene registro de 229 productores autorizados de tequila y de tres mil 402 marcas de tequila vinculadas a productores autorizados.

Cómo tres ingredientes transformaron a Tequila Patrón en embajador de México

"El tequila es el orgullo de ser mexicano; un producto que representa esa tradición, autenticidad y el valor cultural que tenemos. A pesar de ser una marca líder mundial, mantenemos los procesos artesanales de producción: en lugar de grandes tanques industriales, replicamos con cariño el método tradicional para preservar la calidad en cada botella", destacó Roberto Ramírez Laverde Frías durante el encuentro Tequila y origen: tradición que traspasa fronteras.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el director general del IMPI, Vidal Llerenas, que reunió a representantes de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, el Consejo Regulador del Tequila y empresas productoras.

Del maridaje perfecto con tacos a la etiqueta "Hecho en México"

Contar con el sello oficial "Hecho en México" y la protección de la Denominación de Origen no solo resguarda el valor comercial de las 3 mil 402 marcas registradas ante el Consejo Regulador del Tequila, sino que garantiza al consumidor una experiencia auténtica.

La marca cuenta con líneas pensadas para cada paladar y ocasión: desde el Silver, fresco y blanco, el Cristalino, con filtrados de máxima pureza, hasta ediciones añejas y la mezcla de Reposado, recomendada por expertos para acompañar platillos emblemáticos de la cocina mexicana como los tacos, gracias a la concentración y suavidad de sus notas aromáticas.

“Para Tequila Patrón sigue seguir innovando, seguir creciendo, asegurar que podamos llegar a más gente nuestros productos, que más gente pueda conocer la calidad, el proceso, la autenticidad que hay detrás de Patrón porque al final a pesar de ser una marca líder mundial es de las pocas marcas, sino que la única, que puede mantener todavía los procesos artesanales de producción”, contó a el Vicepresidente Senior Global de Tequila Patrón & Agaves de Bacardí a Azteca Noticias.

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Presente en más de 120 países, la firma consolida el prestigio de la bebida nacional en los mercados más exigentes de América, Europa y Asia. Al combinar la paciencia de la tierra con el rigor artesanal, cada botella se convierte en la excusa perfecta para descubrir por qué la historia del tequila es una obra de arte que solo puede nacer y disfrutarse desde México.

