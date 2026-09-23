De “hola” a “gracias”: aprende estas palabras básicas en Lengua de Señas Mexicana

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que busca reconocer la importancia de estas lenguas para la comunicación y la participación de las personas sordas.

La conmemoración también representa una oportunidad para acercarse a las lenguas de señas y conocer algunas expresiones básicas que pueden ser útiles en situaciones cotidianas.

¿Qué es la Lengua de Señas Mexicana?

En México, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) es una lengua utilizada por personas sordas para comunicarse. Al igual que ocurre con las lenguas orales, cuenta con características propias y permite expresar ideas, necesidades, emociones y conversaciones.

Aprender algunas expresiones básicas puede ser un primer acercamiento para facilitar la comunicación con personas sordas.

10 frases y palabras básicas para comenzar

Entre las expresiones que pueden incorporarse a una guía básica de LSM se encuentran:



Hola

Buenos días

Buenas noches

Mi nombre es

¿Cómo te llamas?

¿Cómo estás?

Gracias

Por favor

Perdón

Adiós

Para aprender correctamente cada una de estas señas es importante observar y prácticas con el video.

¿Por qué es importante la LSM?

Conocer la lengua de señas puede ayudar a generar mayores posibilidades de comunicación en espacios cotidianos, como escuelas, centros de trabajo, establecimientos comerciales y otros lugares de convivencia.

El Día Internacional de las Lenguas de Señas invita precisamente a reconocer el valor de estas lenguas y la necesidad de que las personas sordas puedan comunicarse y participar plenamente en la sociedad.

Si quieres comenzar, aprender expresiones sencillas como "hola", "gracias", "buenos días" o "¿cómo estás?" puede ser un primer paso para acercarte a la Lengua de Señas Mexicana.

¿Las lenguas de señas son iguales en todos los países?

No existe una solo lengua de señas que se utilice en todo el mundo. Al igual que sucede con las lenguas orales, las lenguas de señas pueden variar de un país a otro y, en algunos casos, también puede existir diferentes variedades dentro de un mismo país.

Por ejemplo, en México la Lengua de Señas Mexicana (LSM), mientras que en otros países existen sus propias lenguas de señas.

Esto significa que una seña utilizada en México no necesariamente tiene el mismo significado o sea realiza de la misma manera en otro lugar.