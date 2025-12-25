El verdadero origen del Día de los Inocentes; una historia entre la tragedia y las bromas

El Día de los Santos Inocentes es una de las fechas más contradictorias que existen. En el mundo de habla hispana, funciona como un "permiso" para mentir y engañar a los demás sin consecuencias negativas. Es un espacio de 24 horas donde las bromas con una forma de "celebrar" este día tan icónico.

Sin embargo, detrás de este día cómico, hay una conmemoración que pertenece al calendario litúrgico (encargado de distribuir las celebraciones de la iglesia). Para la religión, no es un día de risa, sino de respeto por aquellos que fueron víctimas de una injusticia política hace más de dos mil años.

Si todos supieran la verdad detrás del "Día de los inocentes", dejarían a un lado las bromas, y conmemorarían este día con oraciones... Aquí te contamos la verdad. 🤓👇 pic.twitter.com/fHJLLtLVHH — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) December 28, 2023

Origen real del Día de los Inocentes

El origen real se encuentra en un relato del Nuevo Testamento . El Rey Herodes I, temeroso de perder su trono tras el anuncio del nacimiento de un nuevo "Rey de los Judíos", tomó una medida desesperada y sangrienta.

Al no poder identificar al niño Jesús, ordenó el exterminio de todos los varones menores de dos años en Belén.

Esos niños, que murieron en lugar de Jesús, fueron llamados "Santos Inocentes". Con el paso de los siglos, la Iglesia comenzó a conmemorarlos como mártires. La transición de esta tragedia a las bromas ocurrió porque, en la Edad Media, la fiesta se fusionó con la "Fiesta de los Locos", un evento donde todo se valía y los roles sociales se invertían, dándole el tono burlón que conocemos hoy.

Cuándo es el Día de los Inocentes

Esta fecha se celebra puntualmente cada 28 de diciembre. Se eligió este día para que estuviera cerca del nacimiento de Jesús, aunque históricamente el suceso (de haber ocurrido tal cual se narra) habría sido posterior a la llegada de los Reyes Magos .

Es importante destacar que esta es la versión latina. En países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, la dinámica de las bromas ocurre el 1 de abril (April Fools' Day), que tiene raíces europeas distintas, relacionadas con el cambio de calendarios antiguos.

🎄🎶 Espíritu de Nochebuena en Nuevo León



El obispo auxiliar de Monterrey, Monseñor Alfonso Miranda, compartió música y alegría tocando la guitarra con el clásico "Feliz Navidad" de José Feliciano.



👦 A su lado, un pequeño nos recuerda lo esencial de estas fiestas:… pic.twitter.com/Dc7tr05qn6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025

Cómo se celebra el Día de los Inocentes

La celebración actual se divide en dos mundos. En las iglesias, se vive con sobriedad; se prenden velas y se hacen oraciones por los niños que sufren en la actualidad. Es un recordatorio de la vulnerabilidad infantil.

En las calles y en internet, la celebración es puro caos creativo. Las personas realizan bromas a sus seres queridos, compañeros de trabajo y conocidos; incluso, hasta ciertos negocios o empresas lo utilizan como marketin para sus ventas. El objetivo es simple: encontrar a alguien desprevenido y hacerlo caer en una situación ridícula para después revelarle la verdad.

Qué se hace en México el Día de los Inocentes

En México, la tradición se basa en bromas, engaños y hasta en la difusión de noticias falsas. Muchos utilizan este día para hacerse virales en redes sociales, haciéndole una broma a algún conocido y subiéndola con el propósito de hacer reír a más de uno.

En muy pocas regiones, todavía se acostumbra llevar objetos pequeños a la iglesia o realizar desfiles de "locos" y comparsas, pero la práctica más viva sigue siendo el engaño digital y la desconfianza.

Qué significado tiene la frase "Inocente palomita que te dejaste engañar..."

Además de las bromas, en nuestro país la tradición tiene un toque de astucia económica. El "juego" principal consiste en pedir algo prestado (dinero, joyas o herramientas) bajo la premisa de una necesidad urgente. Si la persona olvida la fecha y accede, el bromista se queda con el objeto y le dedica los famosos versos:

"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se debe prestar".