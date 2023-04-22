En pleno Día de la Madre Tierra, protestan en Londres contra el cambio climático.

Este sábado los activistas contra el cambio climático se reunieron frente al edificio del parlamento británico en la ciudad de Londres para el Día de la Madre Tierra para instar a la acción contra el calentamiento global, mientras que los voluntarios de todo el mundo se prepararon para plantar árboles y limpiar la basura para marcar la 54ª celebración anual del medio ambiente.

El Día de la Madre Tierra de este año, sigue a semanas de clima extremo con temperaturas que alcanzaron niveles récord en Tailandia y una ola de calor en India, donde al menos 13 personas murieron por insolación en una ceremonia el fin de semana pasado.

Las temperaturas globales promedio podrían alcanzar máximos históricos en 2023 o 2024, advirtieron los científicos del clima.

Claudia / Practicante médico:

“La razón por la que estoy aquí es la presión climática, la contaminación climática, el cambio climático y las emergencias climáticas que ejercen presión sobre el Servicio Nacional de Salud”.

"Lo que está provocando un gran empeoramiento de las condiciones a largo plazo y la contaminación del aire está causando mucho más. muertes ahora y admisiones a hospitales, por lo que es de vital importancia que abordemos el cambio climático"., añadió Claudia, practicante médico.

Activistas liderados por el grupo Extinction Rebellion se han reunido en Londres para dar inicio a una acción de cuatro días, denominada "The Big One", para coincidir con el Día de la Madre Tierra.

Unas 30 mil personas se han inscrito en mítines y marchas familiares, lo que marca un cambio de estrategia para un grupo conocido por sus tácticas disruptivas, que incluyen bloquear carreteras, arrojar pintura y romper ventanas.

What a moment/movement.

Happy Earth Day to everybody, especially if you were on the march in #London!

I was proud to represent Friends Of The Earth Chester & District in the big smoke.

The people, united, will never be defeated!#TheBigOne #EarthDay #ExtinctionRebellion #Climate pic.twitter.com/B5pAQ2xqJ7 — Alison Knott (@AlisonShearerK) April 22, 2023

Con plena amenaza del cambio climático; llega el Día de la Madre Tierra 2023

A nivel mundial, hubo una gran actividad en el período previo al Día de la Madre Tierra, con eventos planificados en Roma y Boston e importantes campañas de limpieza en el lago Dal en Srinagar, India, y Cape Coral, azotado por el huracán en Florida.

Los gobiernos no han cumplido las promesas del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global mediante el abandono de los combustibles fósiles, en medio de crisis que incluyen el COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de alimentos y la tensión en los lazos entre China y EE. UU., los dos principales emisores de gases de efecto invernadero.

Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU dice que el planeta está en camino de calentarse más de 1,5 grados centígrados por encima de los tiempos preindustriales, un umbral clave para impactos aún más dañinos, entre 2030 y 2035.