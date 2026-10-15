Paseo nocturno en bici por Día de Muertos 2026 en CDMX: fecha y ruta

Se acerca el Día de Muertos y si aún no tienes un plan para salir y divertirte, aquí te damos una opción que podría encantarte. Intentar hacer algo nuevo, como salir con tu disfraz de terror a dar un paseo nocturno en bici.

¿Cuándo es el paseo nocturno en bici por el Día de Muertos y a qué hora inicia?

La Ciudad de México tendrá una noche para recorrer sus calles sobre ruedas. El Paseo Nocturno en Bici por el Día de Muertos 2026 será el sábado 24 de octubre, de las 19:00 a las 23:00 horas.

La actividad es gratuita y está abierta a quienes quieran participar en bicicleta, patines, patineta o caminando. No necesitas ser ciclista experimentado para sumarte; lo importante es seguir las indicaciones durante el recorrido y tomar precauciones.

¿Cuál es la ruta del paseo nocturno en bici por el Día de Muertos 2026?

El recorrido previsto contempla aproximadamente 19 kilómetros, desde la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico, por Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

La ruta de referencia queda así:



Salida: Fuente de Petróleos.

Trayecto: Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

Llegada: Centro Histórico de la CDMX.

Distancia aproximada: 19 kilómetros.

Antes de salir, consulta los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para revisar el mapa definitivo, los cruces y los posibles cierres viales, ya que el trazado detallado puede actualizarse.

Alista tu disfraz y prepárate para vivir una experiencia inolvidable. 👻🧞‍♂️🧟‍♂️ Celebra el #DíaDeMuertos con el Paseo Nocturno de Muévete en Bici. 📆 Sábado 24 de octubre 🕐19:00 - 23:00 horas 📍Reforma - Centro https://t.co/ZMgsvjRVuA — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) October 6, 2026

Estaciones de transporte más cercanas a la ruta

Si planeas llegar en transporte público, algunas estaciones de referencia para organizar tu traslado son:

Metro Auditorio : cerca de la zona de Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec.

: cerca de la zona de y el Bosque de Chapultepec. Metro Chapultepec : otra alternativa para acceder a la zona de Reforma .

: otra alternativa para acceder a la zona de . Metro Hidalgo: útil para acercarte al tramo final del recorrido, hacia el Centro Histórico.

Revisa qué estación te conviene según el punto donde quieras incorporarte. Si llevas bicicleta en el Metro o Metrobús, consulta previamente las reglas de acceso y los horarios vigentes.

¿Qué actividades habrá durante el paseo nocturno en bici 2026?

La rodada no se trata solamente de pedalear. El ambiente de Día de Muertos invita a decorar las bicicletas, usar disfraces y disfrutar de las calles de la capital desde otra perspectiva.

Entre las actividades que suelen acompañar esta edición se encuentran el concurso de disfraces y las dinámicas recreativas relacionadas con la bicicleta. La programación específica, los horarios y los puntos donde se realizarán deben confirmarse en los avisos oficiales.

¿Cómo participar en el paseo nocturno 2026? Recomendaciones para viajar con tu bici

Participar es sencillo: prepara tu bicicleta y llega con tiempo para ubicar el recorrido. También puedes sumarte con patines, patineta o a pie, de acuerdo con las condiciones del evento.

Para disfrutar la noche sin contratiempos:

Revisa frenos, llantas y cadena antes de salir.

Lleva casco, luces delanteras y traseras y elementos reflejantes.

Usa ropa cómoda y lleva agua.

Respeta las indicaciones del personal y evita separarte de tu grupo.

Planea cómo regresar a casa y verifica los horarios del transporte público.

La rodada es una buena oportunidad para celebrar el Día de Muertos de una manera distinta. Solo falta preparar tu disfraz, revisar tu bici y consultar las actualizaciones antes de salir.