Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png

Inicia la velada en pueblos de Macuspana, Tabasco

Durante el Día de Muertos, los pueblos de Macuspana no duermen, pues hacen la tradicional velada en Tabasco para esperar a sus seres queridos que cruzan el más allá.

dia-muertos-2026-macuspana-tabasco
Familias duermen en los cementerios en espera de sus seres queridos.|José Raúl Reyes

Escrito por: José Raúl Reyes

Velar las tumbas de los fieles difuntos durante toda la noche y parte de la madrugada es una tradición arraigada en algunos pueblos de Macuspana, Tabasco, durante el Día de Muertos.

La gente cree que el 1 de noviembre comienza el regreso de las ánimas y con esa creencia acuden a los panteones a recibirlos.

Durante el día preparan los alimentos en casa y por la noche queman velas en las bóvedas o lápidas.

Después regresan a casa hasta que se queman y muchas familias acostumbran, incluso, quedarse en el cementerio hasta después de la media noche para regresar con ellos y comer al día siguiente las ofrendas.

Los habitantes del poblado Límbano Blandín mantienen esta tradición desde tiempos inmemoriales.

Y han sido cuidados de transmitirla de generación en generación, conservando incluso una cruz grande donde se queman velas para los difuntos olvidados o de aquellos cuyos familiares ya no viven en el pueblo y no pueden visitarlos.