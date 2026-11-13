Aunque algunos de estos mitos tienen relación con factores que sí pueden influir en los niveles de glucosa, otros carecen de fundamento. Por eso, es importante distinguir entre la información médica y las falsas creencias que circulan sobre esta enfermedad. Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes.

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere atención y control. Sin embargo, tener este diagnóstico no significa que una persona deba renunciar a todos sus alimentos favoritos ni que necesariamente desarrollará complicaciones.

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la diabetes?

Estas son las creencias frecuentes y lo que debes saber sobre cada una: