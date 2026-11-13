Aunque algunos de estos mitos tienen relación con factores que sí pueden influir en los niveles de glucosa, otros carecen de fundamento. Por eso, es importante distinguir entre la información médica y las falsas creencias que circulan sobre esta enfermedad. Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes.
La diabetes es una enfermedad crónica que requiere atención y control. Sin embargo, tener este diagnóstico no significa que una persona deba renunciar a todos sus alimentos favoritos ni que necesariamente desarrollará complicaciones.
¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la diabetes?
Estas son las creencias frecuentes y lo que debes saber sobre cada una:
- ¿Comer mucha azúcar provoca diabetes? La diabetes no aparece únicamente por consumir dulces o alimentos azucarados. Sin embargo, una alimentación con exceso de bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico puede contribuir al aumento de peso y elevar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
- ¿Un susto o un coraje pueden provocar diabetes? Un episodio de miedo, enojo o estrés no provoca diabetes por sí solo. No obstante, el estrés puede influir en los niveles de glucosa en la sangre. Esto puede hacer más evidente una alteración metabólica que ya existía, pero no significa que un coraje sea la causa directa de la enfermedad.
- ¿Si nadie de mi familia tiene diabetes, no puedo desarrollarla? Aunque los antecedentes familiares pueden aumentar el riesgo, no son el único factor relacionado con esta enfermedad. Una persona sin familiares diagnosticados también puede desarrollar diabetes tipo 2, pues intervienen diferentes factores genéticos, metabólicos y relacionados con el estilo de vida.
- ¿La insulina provoca ceguera? La insulina no provoca ceguera; se trata de un tratamiento que ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Las complicaciones en los ojos, los riñones, los nervios y otros órganos pueden aparecer cuando la diabetes no se mantiene bajo control.
- ¿Los remedios caseros y los jugos naturales curan la diabetes? No existe evidencia de que las infusiones, los jugos o los remedios caseros curen la diabetes. Además, algunas bebidas naturales pueden contener cantidades importantes de azúcar y elevar los niveles de glucosa.