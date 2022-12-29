Pelé: El día que le diagnosticaron cáncer de colon

Pelé, la leyenda brasileña del futbol murió a los 82 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer de colon que que le diagnosticaron hace más de un año.

En septiembre de 2021, Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé, informó a sus seguidores que le habían detectado un tumor en el colon, por lo cual se sometió a una cirugía para extirparlo y fue dado de alta a finales del mismo mes.

Después de la intervención quirúrgica, Pelé pasó unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Posteriormente, el tres veces campeón del mundo compartió una serie de videos sobre su rehabilitación en los que se le veía sonriendo y haciendo fisioterapia.

En agosto, el rey del futbol comenzó con las quimioterapias y a principios de diciembre, fue internado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, para recibir la última inyección del 2021 contra el cáncer de colon que padecía.

"Amigos, desde el 30 de septiembre, cuando salí del hospital, saben que he estado haciendo pequeñas sesiones de quimioterapia como parte de mi tratamiento. Hoy estoy en Albert Einstein haciendo la última sesión de 2021. Quería compartir este logro. Después de todo, cada pequeña victoria es motivo de celebración, ¿no creen?", informó Pelé a sus seguidores en una publicación de Instagram.

El astro de futbol dijo que se quedaría en el hospital algunos días para “tomar una batería de exámenes” y prepararse para las fiestas de fin de año, y pidió a sus seguidores no preocuparse ni caer en rumores.

El hospital Albert Einstein informó que el rey del futbol se encontraba hospitalizado para seguir el tratamiento contra el cáncer de colon.

Desde entonces Pelé entraba y salía continuamente del hospital para sus revisiones. El pasado 29 de noviembre ingresó por útima vez al hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde su condición fue desmejorando hasta que murió.

Los problemas de salud de Pelé

El exfutbolista de Santos, Cosmos de Nueva York y Brasil sufrió una serie de problemas de salud durante la última década, especialmente en la cadera, sin embargo, su batalla más dura fue lidiar contra el cáncer de colon, causa por la que Pelé murió.