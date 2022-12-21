El cáncer de Pelé avanza, requiere cuidados por disfunción renal

Los médico de Pelé informaron este miércoles que el cáncer de la leyenda del futbol brasileña avanzó y requiere cuidados relacionados con la disfunción renal y cardíaca que sufre.

Pelé, de 82 años de edad, fue hospitalizado el pasado 29 de noviembre encendiendo las alarmas de sus seguidores, luego de que medios brasileños informaron que se encontraba grave.

Sin embargo, los médicos negaron la información y aclararon que había acudido por una reevaluación de su tratamiento. La familia de Pelé informó este miércoles que la estrella del futbol pasará Navidad en el hospital debido a que requiere estar en observación por los médicos.

“Nuestra Navidad en casa ha sido suspendida. Decidimos con los médicos que, por varias razones, sería mejor que nos quedáramos aquí, con todos los cuidados que nos da esta nueva familia. Nosotros, como siempre, les agradecemos todo el amor que muestran aquí en Brasil y en todo el mundo”, compartió la hija de Pelé en una publicación de Instagram y añadió que actualizarán sobre el estado de salud del jugador la próxima semana.

Pelé es tratado por una infección respiratoria

El exjugador, que ganó los Mundiales de 1958, 1962 y 1970 con la selección brasileña, también está siendo tratado por una infección respiratoria.

Pelé, el rey del futbol, compartió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que informó a sus seguidores que se encuentra estable en el hospital Albert Einstein, de Brasil. Sus médicos aseguraron que responde bien al tratamiento por una infección respiratoria.

En su cuenta de Instagram, Pelé indicó que se encuentra fuerte, calmado, con pensamientos positivos, siguiendo el tratamiento para ver a la selección de su país en el Mundial de Qatar 2022. También agradeció al equipo médico que lo está tratando.

Pelé ha sufrido problemas de salud en los últimos años, que también le han llevado a operarse de la cadera y a necesitar ayuda para caminar. Desde entonces ha reducido sus apariciones públicas.