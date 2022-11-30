Pelé está hospitalizado; hija asegura que no es emergencia

Pelé, la leyenda de estrella de futbol brasileño, se encuentra hospitalizado en medio de una batalla contra el cáncer que padece desde hace un años; no obstante, su hija aseguró que no se trata de una emergencia.

Kely Nascimento, hija de Pelé, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para informar sobre la salud del futbolista, en la cual aseguró que solo se encontraba en el hospital regulando medicamentos.

“Hola amigos míos. Mucha alarma en los medios hoy sobre la salud de mi papá. Está en el hospital regulando medicación. Algunos de mis hermanos están de visita en Brasil. Ahora no hay una emergencia o una nueva predicción nefasta.

"Estaré allí para Año Nuevo y prometo publicar algunas fotos. De verdad, agradecemos la preocupación y el cariño!”, compartió Kely luego de que varios medios deportivos informaron sobre la hospitalización de Pelé.

Algunas agencias de noticias publicaron que Pelé se encontraba internado de gravedad tras sufrir un edema generalizado y presentar insuficiencia cardiaca. Añadieron que esta tarde le realizarían varios estudios para determinar el estado de salud del astro brasileño.

¿Qué le pasó a Pelé?

A Pelé, de 82 años, le extirparon un tumor del colon en septiembre de 2021 y desde entonces ha estado entrando y saliendo del hospital regularmente para recibir tratamiento.

ESPN Brasil informó que Pelé estaba teniendo problemas cardíacos y su cuerpo médico mostró preocupación porque su tratamiento de quimioterapia no estaba teniendo los resultados esperados.