Venden en precio récord la chaqueta que usó Buzz Aldrin en Apolo 11

Una casa de subastas vendió en un precio récord de 2.8 millones de dólares la chaqueta que utilizó el astronauta Buzz Aldrin en la misión Apolo 11, la primera que llevó al hombre a la Luna, en 1969.

De acuerdo con la casa de subastas Sotheby's, la chaqueta de Buzz Aldrin es la única prenda que viajó al espacio en la misión Apolo 11 que estaba en venta, lo que la hacía aún más valiosa y costosa para los coleccionistas.

“Tienen los pantalones y las botas de Buzz, pero no la chaqueta. Eso hace que esta sea la única prenda volada de la misión Apolo 11 que está disponible para comprar”, dijo la casa de subastas.

La puja por la chaqueta de Buzz Aldrin se prolongó durante casi 10 minutos antes de que un postor por teléfono ganara la codiciada prenda.

The Apollo Space Shop is offering many #Apollo11 autographed items today to commemorate the 53rd anniversary of the moon landing. Visit: https://t.co/AQlAHYSyKo pic.twitter.com/NJQRYab8mC — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) July 20, 2022

“La procedencia es absolutamente estelar, si me disculpa el juego de palabras. Y los objetos son asombrosos. Sabes, estos no son coleccionables divertidos. Quiero decir, estos son los artefactos que hicieron posible la misión Apolo 11. Por lo tanto, puedo decir sin dudarlo que es la mejor venta de exploración espacial que jamás haya ocurrido, y no habrá otra que sea mejor que esta”, expresó Cassamdra Hatton, directora de ciencia y cultura de Sotheby’s.

¿Cómo es la chaqueta que utilizó Buzz Aldrin?

Se trata de una chaqueta en color blanco y fabricada con una tecnología de teflón que en la manga izquierda lleva la bandera estadunidense, mientras que en los bolsillos frontales tiene un logotipo de la NASA y otro del Apolo 11 . Por supuesto, además de su identificación: “E.Aldrin”.

Entre otros objetos que se subastaron con la chauqte se encontraban una bandera con el lema “Go Army, Beat Navy” que Buzz Aldrin ondeó en el espacio, además de documentos acerca de esas históricas misiones, entre los que se desatacan: diccionarios, instructivos y por supuesto que planes de vuelo.