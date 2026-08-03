Gobiernos dijeron que no era censura y ahora, la única noticia permitida es la que ellos aprueban

Hay gobiernos, como ocurrió en Nicaragua y Venezuela, que usan palabras que no suenan peligrosas, para hacer cosas que sí lo son, ya que tienen como camino final a la censura.

Aunque intentan disfrazar las cosas bajo el manto de la responsabilidad, la historia ha mostrado que la consecuencia fue directamente perder la libertad de prensa.

La opinión de Andreina Andrade

“Hay palabras que los gobiernos usan para hacer cosas peligrosas sin que suenen peligrosas. Yo hoy te voy a enseñar a reconocerlas.

Cuando el gobierno dice que quiere regular los medios de comunicación en México, no usan palabras que te asusten, no te van a hablar de censura, no te dicen control, no mencionan la palabra silencio.

Te dicen que es por ti, te dicen que es responsabilidad, que es profesionalismo o que es para combatir la desinformación. Te dicen que es para protegerte y muchos terminan convencidos.

Y es que todo suena razonable, necesario, suena como algo que cualquier gobierno debería hacer. Pero fíjate en esto: cuando Hugo Chávez cerró el canal de televisión más popular de Venezuela, no dijo que los estaba censurando, dijo que no renovaba la licencia por razones legales.

Cuando Ortega en Nicaragua cerró más de 60 medios de comunicación no dijo que los estaba silenciando, dijo que violaban la ley.

Cuando Putin en Rusia persiguió a los periodistas independientes, no dijo que los estaba callando, dijo que eran agentes extranjeros que amenazaban la soberanía nacional.

Ninguno habló de censura, todos dijeron responsabilidad, legalidad, todos dijeron que era para proteger a su pueblo y todos terminaron con lo mismo: un país donde la única noticia permitida es la que el gobierno aprueba.

¿Y tú dirás, esto en qué me afecta?

Pues te debe importar porque cuando un gobierno empieza en usar ese lenguaje, el siguiente paso siempre es el mismo, la acción no importa, el país no importa, el partido no importa, el color.

El manual no cambia. Las palabras bonitas son la envoltura, lo que viene adentro es otra cosa.

Aprende a escuchar lo que no dicen porque ojo, ahí está la verdad”.

