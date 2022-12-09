Perú rechaza injerencia de México en caso de Pedro Castillo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú notificó al embajador de México en el país, Pablo Monroy, su “extrañeza” por las expresiones e injerencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard en el caso de Pedro Castillo.

El gobierno de Perú consideró que las autoridades de México están interviniendo en asuntos políticos internos del país andino y su actuar “no resulta consistente con los acontecimientos que sucedieron recientemente”.

Por lo que la cancillería de Perú solicitó al embajador de México que se ciña a las normas y tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que estos establecen.

“El gobierno de Perú desea reiterar su más amplia voluntad para continuar profundizando, en el marco del respeto mutuo y de las normas de derecho internacional, las tradicionales relaciones de amistad”, compartió Perú en un comunicado.

¿Qué pasa entre México y Perú?

Perú solicitó a México dejar de intervenir en sus asuntos políticos luego de que el gobierno mexicano anunciara que había iniciado los trámites para otorgar asilo políticos a Pedro Castillo, expresidente del país andino.

La tarde del jueves, el canciller de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, indicó que recibió una solicitud de asilo por parte del abogado de Pedro Castillo, donde indicaron que las acusaciones en su contra son meramente políticas.

Y horas antes, el presidente López Obrador reveló que Pedro Castillo habló a Palacio Nacional para solicitar asilo a la embajada de México en Perú, por lo que dio instrucciones para que le abrieran las puertas en en país azteca.

Castillo se encuentra detenido en una prisión policial en Lima donde también está recluido otro expresidente, Alberto Fujimori.

Poco después de que Pedro Castillo fuera derrocado, López Obrador, en un tuit, esperaba que la estabilidad democrática beneficiara a los peruanos, mientras criticaba el trato que las "élites políticas y económicas" le daban a Castillo.

