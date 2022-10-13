Dinamarca inaugura museo interactivo sobre huellas de meteorito

Stevns Klint o Cliff, en el sureste de Dinamarca, es reconocido como uno de los mejores lugares del mundo para ver las huellas del meteorito Chicxulub que golpeó la Tierra al final del período Cretácico, hace unos 66 millones de años, arrasando con más de la mitad de toda la vida en el planeta, incluidos los dinosaurios. El museo lo muestra.

Los investigadores creen que el meteorito causó la extinción masiva más notable de la historia.

La jefe de Stevns Klint de herencia mundial, Tove Damholt, dijo que "El asteroide golpeó la Tierra en la Península de Yucatán en México, pero fue una catástrofe global. Así que tenemos rastros del asteroide por todo el planeta. Incluso aquí en Nueva Zelanda, como podemos ver en la muestra que tenemos aquí, de España, Italia, Dinamarca. Incluso tenemos una muestra de México, muy cerca del impacto, y tenemos un núcleo de perforación del cráter donde impactó el asteroide".

Evento que cambió la vida

El museo interactivo, que está construido en el sitio geológico, en Dinamarca, cuenta la historia del evento que cambió la vida.

Un gran trozo del acantilado ha sido trasladado al museo y sobre él se proyecta una película que muestra la historia de las capas de la Tierra y su desarrollo hasta la actualidad.

Todo el sitio comprende un acantilado costero rico en fósiles de 15 km de largo y muestra un registro de la nube de ceniza formada por el impacto.

El mundo entero quedó cubierto por una nube de ceniza y el museo presenta muestras de piedras con capas, de Nueva Zelanda, España, Italia e incluso de la península de Yucatán en México, donde el meteorito Chicxulub golpeó la Tierra.

Stevns Klint declarado patrimonio de la UNESCO en 2014.

Tove Damholt, argumentó que "Esta es una historia global que tiene importancia para todos nosotros: la extinción masiva que acabó con la vida y preparó el escenario para el mundo que conocemos hoy, y aquí tenemos una exposición que va directo al corazón. Y tenemos gente llorando , viendo la exposición. Así que ven aquí y reflexiona sobre tu propia vida y la vida de hoy y siente la esperanza de que la vida es sólida y sobrevivirá".

