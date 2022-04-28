En Argentina descubren el dinosaurio raptor más grande

En Argentina descubrieron los restos del dinosaurio raptor más grande del que se tiene registro hasta el momento y fue bautizado por los paleontólogos argentinos como Maip Macrothorax. En la expedición también participaron dos científicos japoneses.

Mauro Aranciaga Rolando, científico que participó en el descubrimiento, detalló que el dinosaurio medía entre nueve y 10 metros de largo, mientras que los demás megaraptarores, familia a la que pertenecía, no medían más de nueve metros.

"Este animal tiene un tamaño muy grande y pudimos recuperar un montón de restos", dijo Aranciaga Rolando durante la presentación del fósil en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), en Buenos Aires, Argentina.

Los científicos argentinos informaron que el dinosaurio fue descubierto en marzo del 2019 en la provincia Patagónica de Santa Cruz, sin embargo su anunció se detuvo porque pocos días después comenzaron las restricciones de movimiento por el Covid-19.

|Reuters

Por la pandemia, los paleontólogos inicialmente tuvieron que distribuirse los fósiles y analizar desde sus casas los restos del dinosaurio, que fue un carnívoro que habitó lo que actualmente es el extremo sur de Argentina hace 70 millones de años, durante el período Cretácico.

Posteriormente, el hallazgo de dinosaurio se publicó en la revista especializada Scientific Reports.

¿Cómo era el dinosaurio raptor en Argentina?

Los científicos detallaron que un dinosaurio raptor era un animal con un esqueleto ágil, una cola larga que les permitía maniobrar y hacer equilibrio, cuello largo y un cráneo alargado con más de 60 dientes pequeños, pero las extremidades de Maip eran la parte más peligrosa del animal.

"Su principal arma eran unos brazos poderosos y largos que estaban rematados en unas cuchillas que eran estas garras curvadas y afiladas que, en algunos casos, superaban los 40 centímetros de largo", dijo el paleontólogo.

La Patagonia argentina es un vasto espacio fértil en restos prehistóricos. Allí fueron descubiertos, y anunciados el año pasado, los fósiles de un antepasado de 148 millones de años de los actuales cocodrilos y el ejemplar más antiguo registrado del dinosaurio Titanosaurio.

