VIDEO: ¿Qué es el dióxido de azufre que arroja el volcán de La Palma?

Este martes se registró una nueva boca en la erupción del volcán de La Palma, España, que además de lava y humo, también expulsa dióxido de azufre (SO2), un gas tóxico con olor irritante que en altas concentraciones resulta dañino para la salud y puede ser mortal para la vegetación, incluso si se encuentra a varios kilómetros de distancia de su foco.

Las cifras mostradas por Involcan informan que durante el segundo día de erupción del volcán de La Palma los gases emitidos oscilaban entre ocho mil y 15 mil toneladas en contraste a las seis mil y nueve mil estimadas la jornada anterior, lo que representa un riesgo para la salud.

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De acuerdo con el ministerio de Transición Ecológica de España, el dióxido de azufre es un gas que se origina sobre todo durante la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre, como el petróleo o combustibles sólidos.

"Este contaminante puede producir, incluso a grandes distancias del foco emisor, efectos adversos sobre la salud, sobre la biodiversidad, los suelos e incluso sobre las edificaciones, a través de procesos de acidificación, pues una vez emitido, reacciona con el vapor de agua y con otros elementos presentes en la atmósfera, de modo que su oxidación en el aire da lugar a la formación de ácido sulfúrico", explica el ministerio en su página web.

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El Instituto para la Salud Geoambiental señala que los daños a la salud son provocados cuando el dióxido de azufre entra en contacto con el aire y con el agua emitiendo sulfatos.

Por lo que la exposición a los sulfatos y a los ácidos derivados del SO2, comportan graves riesgos para la salud, ya que éstos pasan directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias; además de provocar irritación ocular e incluso podría causar un paro cardiaco.

Los daños que produce el dióxido de azufre a la salud

La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar una concentración de SO2 de 500 ug/m3 (microgramos por metro cúbico), ni permanecer más de 10 minutos en la zona donde se libera el dióxido de azufre porque el aire que se respira ya está contaminado. Lo que puede provocar los siguientes síntomas en las personas:



Irritación e inflamación del sistema respiratorio.

Afecciones e insuficiencias pulmonares.

Alteración del metabolismo de las proteínas.

Dolor de cabeza.

Ansiedad.

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