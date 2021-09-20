VIDEO: Erupción de un volcán en La Palma, España, destruye 100 casas

El volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla La Palma, en Canarias, España, entró en erupción el domingo, provocando la evacuación de más de 5 mil personas, además de la destrucción de más de 100 casas consumidas por la lava, después de una semana en la que se acumularon miles de sismos en la región.

Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, dijo que la erupción en el volcán tiene dos fisuras, separadas unos 200 metros, y ocho bocas por las que emerge la lava.



La erupción del volcán se da casi una semana después de que se registrara una inusual actividad sísmica con una cadena de temblores que anticiparon la crisis.

Los evacuados en la isla La Palma compartieron en redes sociales cómo la lava estaba cerca de sus viviendas, que en pocos minutos fueron reducidas a cenizas.

El video que ahora te mostramos es de los Bomberos de Gran Canaria, donde se puede apreciar el avance de la colada magmática que afecta a viviendas y terrenos de cultivo en la zona.

📹 #Vídeo | @BomberosGC difunde un vídeo en el que se aprecia el avance de la colada magmática y que afecta a viviendas y terrenos de cultivo.



📍 Camino de La Gata#VigilanciaLaPalma pic.twitter.com/9tLkDMhv1r — Canarias Radio (@laautonomica) September 20, 2021

Expertos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico informaron datos relevantes sobre la actividad volcánica:



La lava emitida tiene una temperatura superior a los 1113 ºC

Los gases volcánicos emitidos puedan alcanzar los 3,000 metros de altura

La emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera alcanza tasas de emisión entre 6,000 y 9,000 toneladas diarias



En horas recientes, el gobierno de Canarias ordenó el desalojo de 40 viviendas más en Tazacorte, por lo que la cifra de desalojados ha aumentado a 5 mil 500 personas.

Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, se trasladó a la zona afectada este lunes y dijo que están trabajando para dar mejor respuesta a los afectados.

“Lo prioritario en La Palma es garantizar la seguridad. Es clave extremar la precaución en el perímetro de la erupción y consultar la información en fuentes oficiales. Toda España está con esta isla. Las instituciones estamos trabajando unidas para dar la mejor respuesta posible”, escribió en redes sociales.

Lo prioritario en La Palma es garantizar la seguridad. Es clave extremar la precaución en el perímetro de la erupción y consultar la información en fuentes oficiales. Toda España está con esta isla. Las instituciones estamos trabajando unidas para dar la mejor respuesta posible. pic.twitter.com/dTY94oaR5L — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 20, 2021

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