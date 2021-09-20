Volcán Cumbre Vieja en España destruye cultivos y casas

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Pete Hegseth encabeza entrenamiento militar de 19 países en Panamá contra los cárteles. EU advierte ataques unilaterales a narcoterroristas y sus aliados políticos.
En Panamá se celebró la reunión del Escudo de las Américas contra el narcoterrorismo en todo el continente.
a intensa ceniza del Etna obligó a cerrar los aeropuertos de Catania y Comiso, afectando a más de 30,000 pasajeros y dejando pérdidas millonarias en Sicilia.
Tras el terremoto en Colombia, conoce cómo funciona el Simulacro Nacional, quién lo organiza y qué protocolos deben seguir escuelas, empresas e instituciones.
Courtney Clenney se declaró culpable de homicidio involuntario tras un acuerdo con la Fiscalía, por la muerte de su pareja Christian Obumseli.
Un terremoto de magnitud 7.4 azotó Colombia, dejando dos centenas de muertos y miles de damnificados.
Lo que parecía un simple cambio de avión resultó ser una operación de seguridad de alto nivel de Donald Trump por un supuesto ataque de Irán.
Buenaventura, el principal puerto de Colombia, quedó en ruinas tras el sismo de 7.4. Equipos de rescate evalúan colapsos e infraestructuras.
Un equipo de Bomberos de Bogotá rescató con vida a Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, de los escombros en Cali tras el sismo en Colombia.
Dolphin, el fenómeno que alcanzó la categoría de super tifón, dejó severos daños en infraestructura de algunas partes de Japón y ahora va hacia la China oriental
El zumbido de los drones que hoy define los campos de batalla en Ucrania también se escucha en México, donde el CJNG lleva años utilizandolos para atacar.
El bloguero Pérez Hilton protagonizó un preocupante incidente el 4 de agosto durante una transmisión en vivo desde su casa en Miami