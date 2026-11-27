La diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, salió a dar su versión respecto al polémico video en el que aparece junto a otras legisladoras del movimiento durante el festejo de cumpleaños de su compañera de bancada, Yoloczin Domínguez, haciendo mofa de la controversia por los polvos blancos que esta última arrojó sobre la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Lejos de reconocer una burla por el incidente, Gaby Jiménez sostuvo que su participación en dichas imágenes respondió únicamente a una muestra de respaldo personal hacia la legisladora guerrerense.

De acuerdo con la postura expresada por Gabriela Jiménez, su compañera de partido enfrenta supuestos ataques en su contra y aseguró que la grabación difundida en redes sociales formó parte de un gesto de acompañamiento frente a lo que calificó como una “campaña de desprestigio misógina” cuyo objetivo sería “invisibilizar” la trayectoria política de Yoloczin Domínguez. Bajo ese mismo argumento, la diputada morenista afirmó que ella misma ha sido blanco de calumnias simplemente “por ser mujer”.

Diputada de MORENA dice que no se burló de los polvos que aventó @YoloczinDom a @EvelynSalgadoP sino que era solidaridad con la diputada frente a calumnias.



La diputada de Morena @GabyJimenezMX salió a dar una versión sobre el polémico video donde se le aprecia a ella junto a… pic.twitter.com/SYCMGuMuaG — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) November 27, 2026

El historial de Gaby Jiménez: las más de 14 mil firmas de personas fallecidas en 2022

La defensa de Gabriela Jiménez Godoy ocurre en medio del escrutinio sobre su propia trayectoria política, marcada por el escándalo que protagonizó en 2022 como presidenta y representante de la organización Que Siga la Democracia durante el proceso de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

En aquella ocasión, órganos del Instituto Nacional Electoral (INE) verificaron y comprobaron que la agrupación encabezada por Gabriela Jiménez entregó 14 mil 940 firmas de apoyo correspondientes a personas fallecidas para impulsar la realización de la consulta de revocación de mandato. Derivado de esa irregularidad comprobada en el registro de apoyos ciudadanos, la autoridad electoral aprobó posteriormente una multa económica de 500 mil pesos en contra de la organización dirigida por la hoy diputada federal de Morena.