Notas
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Inzunza presenta informe, pero oposición le cobra los cuatro meses de ausencia
El documento llegó a la Mesa Directiva, pero también las críticas: legisladores opositores pusieron en duda que el reporte sea suficiente para cerrar el episodio.
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Adiós a los memes: Morena y aliados aprueban la llamada Ley Antimemes; pasa al Senado
¿Adiós a los memes y la sátira política? San Lázaro discute la “Ley Antimemes” que obligaría a plataformas a suspender cuentas y aplicar multas millonarias.
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Pío López Obrador, hermano de AMLO, busca diputación en Chiapas; estos son sus escándalos
¿Y los sobres amarillos? Pío López Obrador se registra con Morena para buscar una diputación federal en Chiapas.
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“¡A favor del huachicol fiscal!”: a diputados morenistas les “traiciona” el subconsciente en tribuna
Todo iba tal cual marcaba el discurso, pero la emoción le ganó a los diputados de Morena al punto de pronunciarse a favor del huachicol fiscal desde trubuna.
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Carlos Mancilla exige cuentas al Secretario del Trabajo en la Cámara de Diputados sobre programa "Jóvenes Construyendo el Futuro"
"¡Aquí no es un mítin de Morena!": Enfrentan al secretario del Trabajo en San Lázaro por frenar los registros de Jóvenes Construyendo el Futuro.
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Daniel Asaf reaparece entre sombras en la Cámara de Diputados, pero esquiva cuestionamientos sobre entramado del huachicol
Daniel Asaf reapareció en San Lázaro, pero volvió a evadir preguntas sobre sus presuntas maniobras para facilitar contratos millonarios a Amílcar Olán, pieza clave dentro del huachicol fiscal.