Urgen diputados revisar fotocívicas ante incremento de muertes viales

Ante el incremento de lesionados y muertes por hechos viales en la Ciudad de México (CDMX), según el último reporte Trimestral de Incidentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad local (Semovi), el representante de Movimiento Ciudadano en el congreso de capitalino, Royfid Torres González, urgió nuevamente a su titular, Andrés Lajous, a realizar una revisión junto a la Comisión legislativa para analizar la eficiencia de las fotocívicas y encontrar mecanismos que disminuyan tales cifras.

Los resultados de la dependencia, a partir de las cifras que dota el C5 en la materia, indican que, de abril a junio de este año, hubo un reporte de 9 mil 267 personas lesionadas y 115 muertes, en comparación con el periodo de enero a marzo con un récord de 8 mil 394 personas afectadas por hechos viales y 109 decesos.

“Estos números nos preocupan, pues se trata de vidas humanas que están en juego por llevar a cabo medidas que, en la realidad, no están funcionando. Hace semanas hicimos un llamado desde la tribuna y hoy lo reiteramos, porque es urgente que disminuyan los incidentes viales”, expresó el legislador.

En CDMX aumentan lesionados en accidentes viales

A través de un comunicado se menciona que el mismo estudio manifiesta que hubo incrementos, del 85 por ciento de personas lesionadas respecto al mismo periodo en 2019 y de 45 por ciento, en comparación con 2020.

“Ante tal y grave evidencia nosotros propusimos realizar una revisión de las fotocívicas, por lo que exhortamos al presidente de la Comisión de curso a nuestra propuesta, que nos sentemos con los especialistas de Semovi, con el mismo secretario y analicemos el tema de manera seria y sin defensas ideológicas”, agregó el abanderado emecista.

La semana pasada sucedieron varios incidentes de tránsito en distintos puntos de la CDMX, que finalizó con una movilización de ciclistas el viernes pasado, y que obliga a un análisis responsable de la estrategia de movilidad en la capital.