Diputados se quedan sin internet y no pueden votar dictámenes
La Cámara de Diputados decreta receso debido a que legisladores se quedaron sin internet y no pueden votar dictámenes entre ellos recorte al presupuesto INE.
Hay problemas de conectividad en la Cámara de Diputados que impide que los legisladores voten los dictámenes, como el que ratifica el recorte de más de 4 mil 900 millones de pesos al
presupuesto de 2022 del INE.
Esto impide que quienes están en la sesión de manera virtual puedan votar vía remota.
El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, tuvo que decretar un receso de la sesión, a fin de que la Junta de Coordinación Política busque una alternativa de solución.
El problema de conexión a internet se registra en todas las instalaciones de la Cámara de
Diputados desde muy temprano.
Santiago Creel, presidente de Cámara de Diputados informó que la sesión se reanudará hasta mañana a las 9 de la mañana a fin de que puedan votar el dictamen al sobre el recorte al presupuesto de 2022 del INE y la eliminación del horario de verano.