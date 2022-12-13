Diputados rinden minuto de silencio por la muerte de Miguel Barbosa

Ciudad de México. Rinden minuto de silencio la Cámara de Diputados en memoria de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien falleció este martes.

Legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro manifestaron sus condolencias y pesar por la muerte del mandatario poblano.

Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados manifestó, “expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, quien fue diputado federal del 2000 al 2003 y senador del 2012 a 2018 e igual presidio el Senado de la República. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su esposa doña Rosario Orozco, y su hija y a su hijo, a sus seres queridos, y de manera especial a sus compañeros y militantes del partido Morena, PT y PVEM. Descanse en paz el ciudadano Luis Miguel Barbosa, gobernador constitucional del estado de Puebla”.

Miguel Barbosa, gobernador de #Puebla, murió este 13 de diciembre, a la edad de 63 años.



Padecía #diabetes y en 2013 presentó complicaciones que lo llevaron a una amputación de pie.



Desde esa época usaba #prótesis y caminaba con ayuda de un bastón.https://t.co/vOiQqiUgms — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2022

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió guardar un minuto de silencio en su memoria del gobernador Barbosa y su compañero de partido.

“Nos acabamos de enterar que quien fuera gobernador del estado de Puebla, mi tierra, acaba de fallecer. Él fue integrante de esta cámara de diputados, fue legislador federal aquí y lo fue en el senado de la república, es parte de nuestro movimiento y era el gobernador constitucional, por lo cual le pido nos obsequie un minuto de silencio”.

A nombre del PRI, Alejandro Moreno, reconoció a Miguel Barbosa como “un hombre comprometido con este país, responsable y nos pesa mucho a nombre del partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario del PRI nuestro pésame a su esposa, hijos y familiares”.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura, lamentamos el fallecimiento del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos, y les deseamos pronta resignación. pic.twitter.com/3yO5AdyGWo — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 13, 2022

Por el PAN su coordinador parlamentario, Jorge Romero, externó: “Solidarizarnos con nuestros compañeros de Morena en estos momentos, pidiendo que descanse el alma del gobernador Barbosa”.

Alberto Anaya, líder de la bancada del PT, reconoció la labor del mandatario, a quien denomino su amigo.

“Este fallecimiento indudablemente que golpeará y traerá consecuencias y, desde luego, queremos decir que su reconocimiento por sus contribuciones no nada más como gobernador sino también como luchador social por mucho tiempo, nuestro reconocimiento porque siempre se mantuvo al frente de las mejores causas de Puebla y las mejores causas de México”.

