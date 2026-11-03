Diputados de Morena recibieron monederos electrónicos por 12.7 millones de pesos sin comprobación de gastos

¿Qué tal le caería que le regalaran cinco monederos electrónicos de 10 mil pesos cada uno? Sería un muy buen premio por su trabajo. Pero que les regalen los monederos a diputados de Morena nada más porque sí, eso sí calienta.

Pues así es: los diputados de Morena recibieron, según el periódico El Universal, sus monederos para gastos que no necesitan comprobación. Son 12 millones 700 mil pesos. Los diputados aliados de Morena se quejaron de que a ellos no les cayó el recurso. Los monederos se repartieron en medio de los escándalos de corrupción que envuelven a Morena. Y a una semana de que les caigan sus bonos de fin de año, bonos de despensa y aguinaldo, como si trabajaran mucho.

