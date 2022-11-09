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Diputados aprueban en lo general presupuesto para 2023

Morena, PT y Partido Verde, en la Cámara de Diputados, aprobaron en lo general el presupuesto que ejercerá el gobierno federal en 2023 por 8 billones de pesos

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Cámara de Diputados

Escrito por: Maxi Peláez

Ciudad de México. Con 273 votos a favor y 222 en contra, Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el presupuesto que ejercerá el gobierno federal en el 2023.

La bolsa del gasto es de más de 8 billones de pesos, incluye deuda por más de 1.2 billones de pesos.

La propuesta que presentó el Ejecutivo Federal fue modificada.

Se hicieron Se hicieron recortes por más de 6 mil 437 millones de pesos al gasto de los órganos autónomos, como el INE y Poder Judicial.

Esos recursos se reasignaron para aumentar el gasto para la pensión a adultos mayores y personas con discapacidad, prevención, atención y refugios especializados para Mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.

Las dependencias con mayores recursos en 2023 serán:

  • Bienestar: 414 mil 632 millones de pesos
  • Educación: 402 mil 276 millones
  • Salud: 209 mil 616 millones
  • Turismo: 145 mil 565 millones
  • Defensa Nacional: 111 mil 911 millones

Este miércoles los diputados discutirán en lo particular el dictamen.

El PAN, PRI, PRD y MC han reservado todos los artículos del proyecto de gasto, hasta el método.