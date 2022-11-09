Diputados aprueban en lo general presupuesto para 2023

Ciudad de México. Con 273 votos a favor y 222 en contra, Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el presupuesto que ejercerá el gobierno federal en el 2023.

La bolsa del gasto es de más de 8 billones de pesos, incluye deuda por más de 1.2 billones de pesos.

La propuesta que presentó el Ejecutivo Federal fue modificada.

Se hicieron Se hicieron recortes por más de 6 mil 437 millones de pesos al gasto de los órganos autónomos, como el INE y Poder Judicial.

#IMPORTANTE | Con 273 votos a favor y 222 en contra, en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el presupuesto que ejercerá el #GobiernoFederal en el 2023.



La bolsa del #gasto es de más de 8 billones de pesos e incluye deuda por más de 1. 2 billones de pesos. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 8, 2022

Esos recursos se reasignaron para aumentar el gasto para la pensión a adultos mayores y personas con discapacidad, prevención, atención y refugios especializados para Mujeres y sus hijos víctimas de violencia de género.

Las dependencias con mayores recursos en 2023 serán:



Bienestar: 414 mil 632 millones de pesos

Educación: 402 mil 276 millones

Salud: 209 mil 616 millones

Turismo: 145 mil 565 millones

Defensa Nacional: 111 mil 911 millones

Este miércoles los diputados discutirán en lo particular el dictamen.

El PAN, PRI, PRD y MC han reservado todos los artículos del proyecto de gasto, hasta el método.