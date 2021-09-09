Diputados proponer crear un fondo emergente para atender damnificados

Ciudad de México. Ante los estragos de las lluvias y desbordamiento de ríos en varias entidades del país como Hidalgo y el Estado de México que afectan a la población, las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados proponen crear un Fondo Emergente para atender ya a los damnificados y reparar la infraestructura dañada.

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Dicen que el gobierno le ponga como quiera al Fondo, pero que se haga porque quienes están sufriendo hoy son los ciudadanos.

En su sesión de este jueves, las fuerzas policías en la Cámara de Diputados harán un pronunciamiento sobre el tema de las inundaciones.