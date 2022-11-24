Diputados aprueban reforma que crea clínicas veterinarias públicas
Además de la creación de las clínicas veterinarias públicas la reforma pide que entidades deben garantizar la esterilización gratuita de mascotas.
La Cámara de Diputados reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual se establecen nuevas medidas de atención y salud a favor de los animales, como la creación de clínicas veterinarias públicas. Se estima que 7 de cada 10 hogares tiene algún tipo de mascota.
Con 479 votos en pro, uno en contra y una abstención, se prevé la creación de Clínicas Veterinarias Públicas con el fin de que los animales puedan acceder a atención medica preventiva, y en caso, de enfermedad, reciban tratamiento expedido por un médico veterinario.
#ÚltimaHora 479 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Queda aprobado el dictamen que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que los gobiernos locales promuevan el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas. pic.twitter.com/QD1qc4Jj22— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 23, 2022
No obstante, la creación de las Clínicas Veterinarias Públicas dependerá de la disponibilidad presupuestaria que tengan las entidades federativas y las alcaldías.
Reforma también garantizará estererilización grauita de mascotas
La reforma también dispone que las entidades federativas en coordinación con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, garantizaran en la medida de lo posible la esterilización gratuita de animales, su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, además de las sanciones a quienes maltraten a los animales.
Los diputados aseguran que este tipo de servicios permitirá por lado ayudar al cuidado animal y por otro, alivianar los gastos que representa la atención veterinaria e incluso crear fuentes de empleo.
Ahora el dictamen para crear las clínicas veterinarias públicas se turnó al Senado para su análisis, discusión y eventual votación.