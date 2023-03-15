Diputados buscan prohibir cente de bebidas alcohólicas cerca de las escuelas

En la Cámara de Diputados, Morena busca una nueva ley que prohíba la instalación de establecimientos y venta de bebidas alcohólicas en las cercanías de escuelas de todos niveles educativos.

El morenista Alejandro Robles Gómez, propone crear la Ley General de Centros Educativos Libres de Bebidas Alcohólicas, con el fin de poner a dos kilómetros de distancia el alcohol de los alumnos.

La nueva Ley constaría de solo 6 artículos.

Por un lado, la propuesta establece “Queda estrictamente prohibida la apertura y establecimiento de cualquier bien mueble o inmueble en el que se oferten al público bebidas embriagantes en un radio no menor de 2 kilómetros de distancia a cualquier centro educativo del país”.

Y, por otra parte, plantea “Queda estrictamente prohibida la venta de bebidas embriagantes en un radio no menor de 2 kilómetros de distancia a cualquier centro educativo del país”.

La iniciativa del diputado Robles Gómez de Morena estipula que “la ley tiene por objeto mantener a los centros educativos del país libres de bebidas alcohólicas con el objetivo de crear y fomentar un ambiente pacífico y seguro”.

La propuesta se analizará en comisiones de la Cámara de Diputados.