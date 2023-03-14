Morena advierte que Edmundo Jacobo Molina estará acotado en el INE

Ciudad de México. Luego de que Edmundo Jacobo Molina fuera reinstalado como Secretario Ejecutivo del INE, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, sentenció que el regreso de Edmundo Jacobo Molina no implica que tendrá las mismas facultades plenipotenciarias en el Instituto Nacional Electoral pues la resolución establece que se debe apegar a la Ley Vigente y esa en el Plan B.

Dijo que a pesar de que no comparte la decisión de la Juez de Distrito, Edmundo Jacobo Molina estará acotado en sus funciones.

“Y continua la juez, dice; ya que para ello debe pegarse al marco legal vigente, ¿y cuál es el marco legal vigente?, el Plan B, entonces, Edmundo Jacobo regresa al Consejo General del INE, pero para ejercer las facultades nuevas las que establece el artículo 51 de la ley secundaria no para ejercer las facultades que tenía antes del Plan B. En realidad el margen de maniobra, el margen de decisión, las facultades plenipotenciarias que tenía Edmundo Jacobo, pues ya no existen por la entrada en vigor del Plan B”, puntualizó el diputado de Morena, Hamlet García.

Falta interpones recursos de revisión: Hamlet García

En conferencia de prensa, dijo que su regreso tampoco no es para cantar victoria, ya que aún falta interponer recursos de revisión y que se pronuncie a Suprema Corte de Justicia sobre el fondo.

También reprocho que los jueces pretendan avalar que un funcionario se eternice en el cargo.

“Lamentable que los jueces protejan a funcionarios que llevan más de 15 años en el cargo y que se aproximan a un total de 18 años a través de esta votación fraudulenta que se desarrollo en el 2020 para poder extender su periodo por otros 6 años más a Edmundo Jacobo ya lo había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador se parece a Porfirio Díaz es un “Porfirito”.

Morena pide a Jacobo Molina dar espacio a nuevos consejeros del INE

Y Desde San Lázaro lanzó un llamado: “invitamos a Edmundo Jacobo que se haga a un lado y que le dé espacio a los nuevos consejeros del INE que están siendo sujetos del proceso de renovación aquí en la Cámara de Diputados para que ellos en el mes de mayo puedan participar de la votación de quien sea el Secretario Ejecutivo para el período 2023-2029, es lo más decente de su parte”.

