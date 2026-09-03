VIDEO: “Aunque le duela a Morena"; diputados y senadores exigen no censurar “La Casa de los Mañosos”
Diputados, senadores y partidos exigieron al INE no censurar “La Casa de los Mañosos” tras la queja de Morena.
Morena presentó una queja ante el INE para censurar “La Casa de los Mañosos”, programa de sátira política difundido en redes sociales que critica los excesos del poder.
Diputados, senadores y partidos exigieron a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respetar la libertad de expresión y rechazaron que el instituto actúe como instrumento del régimen para silenciar voces críticas.