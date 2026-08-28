Reuniones y apoyo de inteligencia: Así fue la colaboración bilateral entre la DEA y García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, notificó de manera directa al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, sobre el éxito del operativo bilateral en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Durante la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas celebrada en Buenos Aires, Argentina, el funcionario estadounidense destacó la estrecha comunicación que mantiene con su par mexicano, confirmando un intercambio diario de información estratégica para combatir al crimen organizado.

Asimismo, Terry Cole reveló que ha sostenido diversas reuniones secretas con García Harfuch tanto en la Ciudad de México como en la sede central de la DEA en Estados Unidos, encuentros que no habían sido anunciados a la prensa y que han servido para consolidar la alianza operativa entre ambas naciones. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad de México reconoció que las Fuerzas Federales contaron con un valioso apoyo de inteligencia y tecnología de alta gama por parte del gobierno estadounidense, reafirmando el compromiso conjunto de ambas agencias en la consecución de objetivos de seguridad compartidos.