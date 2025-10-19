José Antonio García

La niñez borrada: Más de 680 mil niños desplazados por la violencia en Haití
Los niños en Haití se enfrentan a un infierno: las pandillas que los reclutan desde los 10 años, los someten a violencia sexual o a la desnutrición aguda.
El saldo de al menos 69 víctimas mortales por el terremoto en Filipinas se basa en datos de la oficina provincial de desastres de Cebú, zona de la emergencia.
Expertos en seguridad señalan que en los últimos 5 años los actos de terrorismo, como el ocurrido en Guayaquil, Ecuador, van en aumento por falta de control.
Alison Bustillo vive la pesadilla en la administración de Trump y su política migratoria: es una estudiante deportada que ahora espera en Honduras su visa.
La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha dejado 65 mil palestinos fallecidos, más de 17 mil de ellos son niñas y niños, reveló la UNICEF.
Cada vez crece la tensión militar entre la dictadura que impera en Venezuela y Estados Unidos intercepta naves venezolanas cargadas con droga.