Diseñadora mexicana pone en alto moda indígena a nivel internacional

Su nombre y sus diseños hacen eco en las pasarelas y revistas de moda internacional, Coral Castillo, diseñadora mexicana, heredó de su mamá, modista de alta costura, el amor por los hilos, telas y diseño.

Veía cómo mi mamá convertía un pedazo de tela en un hermoso diseño.

Estudió diseño de moda, en California, en San Francisco. Después, aplicó más de 5 veces al programa de moda "Project Runway". La diseñadora mexicana explicó que el concurso es una vez al año. Agregó que ella esperó demasiado para poder entrar, pero fue muy paciente y no dejó de aplicar porque quería enseñarle a su hijo que... "el que persevera, alcanza".

De entre 12 participantes, la joven mexicana quedó en las 4 finalistas y así, logró presentar una colección de diez piezas en la semana de la moda en Nueva York.

En cada diseño, Coral muestra el orgullo por sus raíces y resalta la labor de manos indígenas mexicanas.

Diseñadora de moda mexicana: "labor indígena, un tesoro que no debe perderse".

La mujer mexicana, experta en moda, invita a clientes y compradores a que paguen lo justo a la gente indígena por sus diseños.

Una diseñadora que espera convertirse en la primera mexicana cuyo nombre esté al nivel de leyendas de la moda. Mientras cumple esta nueva meta, se siente satisfecha de las costuras que ha entrejido su vida profesional y personal.