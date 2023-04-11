Aplazan en la Cámara de Diputados discusión de reforma a Tribunal Electoral

Ciudad de México. De última hora, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso nuevamente la discusión de la reforma a la Constitución que acotará las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto se debe a que los grupos políticos aún analizan cambios al mismo dictamen, luego de la inconformidad que han manifestado organizaciones de la sociedad civil al considerar que la reforma atenta contra la democracia y los derechos de las mujeres.

Reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales reprograma reunión para el martes

A petición de varios grupos parlamentarios, la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se reprogramó para este martes.

“Simplemente me han pedido más tiempo, medio día más, para terminar de consensar internamente los puntos de vista y si hay alguna disparidad de criterio pues mañana nos presentaran alguna reserva de modificación al dictamen ya la leeremos, discutiremos y en su caso la votaremos”, explicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo de Morena.

La iniciativa para reformar a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución es de Morena, PAN, PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PT y PRD. El único de los grupos parlamentarios que está en contra en Movimiento Ciudadano.

¿En qué consiste la reforma constitucional que acotará las funciones del Tribunal Electoral?

La reforma plantea que el Tribunal Electoral no pueda emitir sentencias sobre las decisiones legislativas que resuelva la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Permanente y los órganos de gobierno del Poder Legislativo.

Además, también estipula que los magistrados electorales no puedan emitir fallos sobre acciones afirmativas, respecto a la paridad de género y grupos vulnerables. Tampoco inmiscuirse en las decisiones que tomen los partidos políticos para designar a sus dirigencias.

Esta es la segunda ocasión en que se decide posponer la discusión del dictamen que limita las facultades del Tribunal Electoral. La primera fue el pasado 29 de marzo.

