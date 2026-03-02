Ola de calor no da tregua en México a pesar de que un nuevo frente frío se aproxima al territorio

Aunque marzo suele ser un mes bastante caluroso, un nuevo frente frío ingresará al norte del país, causando un cambio en el clima en México. Pese a esto, la ola de calor seguirá dominando en el centro y sur.

Clima en México: estados afectados por la ola de calor

La circulación de un sistema anticiclónico mantiene temperaturas elevadas en buena parte del territorio nacional. En algunos estados, el termómetro podría superar los 40 grados, especialmente en regiones del norte, occidente y sur del país.

La onda de calor continuará con mayor intensidad en:



Sonora

Sinaloa (zona norte)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

En estas entidades, el ambiente será muy caluroso durante la tarde, por lo que existe riesgo de deshidratación, sobre todo entre niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Habrá lluvia? Esto dice el pronóstico general

A pesar del calor, el pronóstico también contempla lluvias y chubascos, principalmente por la combinación de canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.

Se esperan lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente y sureste, incluida la península de Yucatán.



Lluvias fuertes : Chiapas.

: Chiapas. Chubascos: Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Las lluvias podrían venir acompañadas de bancos de niebla, reducción de visibilidad y encharcamientos en zonas urbanas.

Nuevo frente frío 38: ¿qué estados afectará?

El frente frío número 38 ingresará por la península de Baja California, donde provocará vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras.

Los principales efectos se sentirán en:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Además, se prevé oleaje elevado en la costa occidental de la península, con alturas de hasta 2.5 metros, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores.

Clima en CDMX y Edomex: mañanas frías y tardes cálidas

En la capital del país, el clima estará marcado con contrastes. Durante la mañana, el ambiente será fresco a frío, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde se prevén heladas.

Para la Ciudad de México (CDMX), se espera cielo despejado por la mañana, temperaturas mínimas de entre 8 y 10 grados, y un calorón por la tarde, con máximas de hasta 28 grados. No se prevén lluvias para la capital, aunque sí rachas de viento moderadas.

En municipios mexiquenses como Toluca, el amanecer será más frío, con temperaturas cercanas a los 3 grados, mientras que por la tarde el ambiente se tornará templado.