¡Saca el cobertor! Activan doble alerta por frío en CDMX para este 11 de enero

La CDMX activó alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de frío durante la madrugada y mañana del domingo 11 de enero de 2026; estas son las alcaldías afectadas y las recomendaciones.

Protección Civil recomienda proteger a niños, adultos mayores y embarazadas | Freepik
Salud y Educación

Escrito por:  Viridiana Castillo

La CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del domingo 11 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) .

De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 1 y 6 grados, con posibilidad de heladas en zonas altas, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla en distintas alcaldías de la capital.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones, especialmente para proteger a personas vulnerables, evitar enfermedades respiratorias y reducir riesgos durante las horas más frías del día.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en Alerta Naranja por frío?

La Alerta Naranja se activó por temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como heladas, en las siguientes alcaldías:

En estas demarcaciones, el periodo de mayor riesgo será entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo, principalmente en zonas montañosas y áreas con menor concentración urbana.

Protección Civil recomendó proteger a niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, así como mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores o chimeneas dentro de casa.

Alerta Amarilla: alcaldías con frío moderado

Además, se activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados en las siguientes alcaldías:

Aunque las temperaturas serán menos extremas que en la Alerta Naranja, las autoridades advirtieron que el frío puede generar malestares respiratorios, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el frío:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al salir
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Hidratar la piel con crema para prevenir resequedad
  • Ingerir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
  • Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
  • Mantener esquemas de vacunación actualizados, especialmente contra influenza y COVID-19

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, líneas habilitadas para atención inmediata.

