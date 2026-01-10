¡Saca el cobertor! Activan doble alerta por frío en CDMX para este 11 de enero
La CDMX activó alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de frío durante la madrugada y mañana del domingo 11 de enero de 2026; estas son las alcaldías afectadas y las recomendaciones.
La CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del domingo 11 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) .
De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 1 y 6 grados, con posibilidad de heladas en zonas altas, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla en distintas alcaldías de la capital.
Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones, especialmente para proteger a personas vulnerables, evitar enfermedades respiratorias y reducir riesgos durante las horas más frías del día.
¿Qué alcaldías de la CDMX están en Alerta Naranja por frío?
La Alerta Naranja se activó por temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como heladas, en las siguientes alcaldías:
En estas demarcaciones, el periodo de mayor riesgo será entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo, principalmente en zonas montañosas y áreas con menor concentración urbana.
Protección Civil recomendó proteger a niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, así como mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores o chimeneas dentro de casa.
🧥 En días y noches de #frío considera las siguientes medidas preventivas para cuidar de nuestros adultos mayores:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026
✅ Cerrar puertas y ventanas para concentrar el calor
✅ Utilizar mantas y edredones para cubrir piernas y espalda
✅ Usar calcetines, calentadores y zapatos para… pic.twitter.com/1SfyP3EahT
Alerta Amarilla: alcaldías con frío moderado
Además, se activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados en las siguientes alcaldías:
Aunque las temperaturas serán menos extremas que en la Alerta Naranja, las autoridades advirtieron que el frío puede generar malestares respiratorios, especialmente durante la madrugada y al amanecer.
Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 11/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del… pic.twitter.com/EVp7AXWfs0
Recomendaciones ante las bajas temperaturas
La
SGIRPC
emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el frío:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al salir
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Hidratar la piel con crema para prevenir resequedad
- Ingerir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
- Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
- Mantener esquemas de vacunación actualizados, especialmente contra influenza y COVID-19
En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, líneas habilitadas para atención inmediata.
¡Para enfrentar las bajas temperaturas, utiliza el "Método de la Cebolla"!— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026
Cúbrete con varias prendas, no solo te calientan mejor que una gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.
🧅 Capa 1. Ropa interior térmica
🧅 Capa 2. Ropa transpirable… pic.twitter.com/xwBU6NuWeS