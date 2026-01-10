¡Saca el cobertor! Activan doble alerta por frío en CDMX para este 11 de enero

La CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas ante el pronóstico de frío intenso durante la madrugada y primeras horas del domingo 11 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) .

De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 1 y 6 grados, con posibilidad de heladas en zonas altas, por lo que se emitieron alertas Naranja y Amarilla en distintas alcaldías de la capital.

Las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones, especialmente para proteger a personas vulnerables, evitar enfermedades respiratorias y reducir riesgos durante las horas más frías del día.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en Alerta Naranja por frío?

La Alerta Naranja se activó por temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como heladas, en las siguientes alcaldías:



En estas demarcaciones, el periodo de mayor riesgo será entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo, principalmente en zonas montañosas y áreas con menor concentración urbana.

Protección Civil recomendó proteger a niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, así como mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores o chimeneas dentro de casa.

🧥 En días y noches de #frío considera las siguientes medidas preventivas para cuidar de nuestros adultos mayores:

✅ Cerrar puertas y ventanas para concentrar el calor

✅ Utilizar mantas y edredones para cubrir piernas y espalda

✅ Usar calcetines, calentadores y zapatos para… pic.twitter.com/1SfyP3EahT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026

Alerta Amarilla: alcaldías con frío moderado

Además, se activó la Alerta Amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados en las siguientes alcaldías:



Aunque las temperaturas serán menos extremas que en la Alerta Naranja, las autoridades advirtieron que el frío puede generar malestares respiratorios, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 11/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del… pic.twitter.com/EVp7AXWfs0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 10, 2026

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el frío:



Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca al salir

Evitar cambios bruscos de temperatura

Hidratar la piel con crema para prevenir resequedad

Ingerir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie

Mantener esquemas de vacunación actualizados, especialmente contra influenza y COVID-19

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, líneas habilitadas para atención inmediata.