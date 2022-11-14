Quitan Doble Hoy No Circula el martes 15 de noviembre en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 17:00 horas de hoy, por lo que se suspenden el Doble Hoy No Circula para el martes 15 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), regresando al calendario habitual.

Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia.

En un comunicado, la CAMe informó que el valor máximo de ozono alcanzado a las 17:00 horas, en la estación Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, fue de 121 ppb de ozono.

📄#ComunicadoCAMe

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Ver https://t.co/RXmNOTLith

✅A partir de las 17:00 horas se suspenden las medidas a la restricción vehicular.

✅Mantente informado sobre la #CalidadDelAire en https://t.co/4UNqX7tTri pic.twitter.com/gKY1IOQvtL — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 14, 2022

Qué autos circulan el martes 15 de noviembre en CDMX y Edomex

Tras la suspensión de la Fase I de contingencia ambiental, se reanuda el calendario del Hoy No Circula, por lo que el martes 15 de noviembre NO circulan los vehículos que tengan engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, tanto en la CDMX y en la zona conurbada del Edomex.

El horario en que aplica el programa Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas de este martes 15 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Para los autos que son foráneos no circulan un día a la semana, según la terminación de su placa de acuerdo con el calendario del programa del programa Hoy No Circula.

El horario de circulación para los autos foráneos es de las 5:00 a las 11:00 horas de lunes a viernes y el sábado de 5:00 a las 22:00 horas.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

Los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, según el programa Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que da a conocer en un comunicado si se implementa.

Este martes 14 de noviembre no habrá Doble Hoy No Circula, debido a que se levantó la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México.

¿Cómo evitar la contingencia ambiental?

La CAMe emitió algunas recomendaciones para evitar la Fase I de contingencia ambiental, tales como:

