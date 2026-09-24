El nuevo candado para ser candidato: Senado avanza contra la doble nacionalidad

El Senado de la República avanzó este miércoles con una reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, por la vía del fast track, la minuta que horas antes había sido avalada por la Cámara de Diputados.

El dictamen obtuvo 23 votos a favor y nueve en contra durante su discusión en las comisiones del Senado.

La propuesta plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad única para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.

¿Qué plantea la reforma sobre la doble nacionalidad?

Con los cambios propuestos, para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se requeriría ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad.

En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, de acuerdo con los términos que establezca la ley.

La reforma también contempla que quienes ejerzan alguno de estos cargos no puedan adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su encargo.

Comisiones del @senadomexicano aprobaron la ley de doble nacionalidad. La minuta exige renunciar a otra nacionalidad para ser presidente o gobernador. @PartidoMorenaMx avaló el dictamen, mientras la oposición lo califica de retroceso para migrantes.



Se discute en el Pleno el… pic.twitter.com/W1MyBA2jiW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Además, se establece que tampoco podrían invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.

Entre los supuestos incluidos en la propuesta están el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como el ejercicio de derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera.

Senado debate los alcances de la medida

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la reforma no pretende poner en duda la mexicanidad, el patriotismo o el compromiso de quienes tienen doble nacionalidad.

“No es una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad”, afirmó.

El senador Saúl Monreal Ávila, al fijar el posicionamiento de Morena, señaló que los migrantes mantienen salvaguardados sus derechos, trayectoria y aportaciones, aunque no puedan ser candidatos bajo las condiciones que plantea la reforma.

“Ante las posturas de gobiernos extranjeros estamos obligados a tomar medidas urgentes y de eso se trata esta reforma; lo que hacemos es defender nuestra soberanía”, expresó.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza también dio su aval al dictamen y señaló que las modificaciones buscan establecer el requisito de poseer únicamente la nacionalidad mexicana para ejercer estos cargos.

Oposición cuestiona restricciones para migrantes

La propuesta generó críticas entre legisladores de oposición, quienes señalaron que establecer este requisito representa una restricción para mexicanos que cuentan con doble nacionalidad.

El senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que los cambios representan una regresión en materia de derechos humanos, al considerar que la Constitución obliga a las autoridades a garantizar los derechos bajo el principio de progresividad.

“No acompañaremos el dictamen por un acto de justicia, principalmente con los migrantes”, afirmó.

Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya Mota también cuestionó la reforma y señaló que las modificaciones restringen derechos de numerosos connacionales que ya se han expresado en contra de estos cambios.

“Nosotros estamos a favor de las y los migrantes y estamos en contra de cualquier restricción que se les quiera imponer”, puntualizó.