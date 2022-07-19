“Doctor Frío”, la mente detrás del clima en los estadios de Qatar 2022

Al ingeniero Saud Abdulaziz Abdul Ghani lo conocen como “Doctor Frío” ya que es la mente detrás de la refrigeración dirigida que controlará el clima en los estadios durante el Mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo se buscará el confort de los jugadores y los aficionados, por lo que el interior de los estadios tendrá una temperatura y una sensación térmica que permitan disfrutar de los partidos, sin importar las condiciones climáticas del exterior.

Qatar 2022 se va a celebrar del 21 de noviembre al 18 de diciembre, la razón de que se haga en los últimos meses del año es el intenso calor que caracteriza al país de Medio Oriente.

Qatar tiene un clima desértico subtropical seco, hay pocas lluvias a lo largo del año y en verano los días son calurosos y húmedos, explicó la Oficina de Comunicaciones del Gobierno.

La época de calor va de mayo a septiembre, en esos meses la temperatura puede ser mayor a 40 grados, por lo que el Mundial de Qatar 2022 se dejó para el invierno.

El sitio especializado Weather Spark indicó que en noviembre las temperaturas máximas oscilan entre 26 a 32 grados, aunque rara vez superan los 35 grados. Mientras que en diciembre el termómetro marca de 23 a 26 grados como temperatura máxima, y 15 a 18 grados como mínima.

Por ese motivo, Qatar 2022 se apoyará en la refrigeración dirigida, una tecnología que se compone de dos partes, una se encarga de purificar el aire, y la otra lo refrigera, dando un “confort térmico” en el inmueble donde se instala, según el “Doctor Frío”.

Mayoría de los estadios en Qatar 2022 tendrán un clima controlado

En Qatar 2022, siete de los ocho estadios donde se disputarán los partidos cuentan con esta tecnología y a petición de la FIFA, tendrán una temperatura de 20 a 24 grados.

Por ejemplo, en el estadio Al Janoub con capacidad para 40 mil aficionados se utilizarán chorros de aire en la cancha y debajo de los asientos de los espectadores, para que el inmueble quede envuelto en aire frío.

En todo el estadio hay sensores que mantienen fija la temperatura y pueden modificar el flujo del aire hacia los asientos donde llegan los rayos del Sol.

Saud Abdulaziz Abdul Ghani, apodado “Dr Cool”, un ingeniero sudanés, formado en Reino Unido, desarrolló la tecnología para mantener refrigerados 7 de los 8 estadios del Mundial, en un país que en diciembre (invierno) convive con una temperatura entre los 20 y los 30 grados. pic.twitter.com/1iQS7wfEMs — Tomás Calvo 🎙 (@Tommy_Calvo99) May 30, 2022

El aire es succionado por el sistema de enfriamiento, después agua almacenada a siete grados se encarga de limpiarlo para que pueda bombearse nuevamente al exterior.

El “Doctor Frío” destacó que el estadio Lusail, donde se celebrará la final del Mundial Qatar 2022, tiene capacidad para 80 mil personas y será vital mantener un clima apropiado para los jugadores y aficionados que se darán cita para conocer al campeón.

Russell Seymour, director ejecutivo de la Asociación Británica para el Deporte Sostenible, reconoció que a medida que aumenta la temperatura mundial debido al cambio climático, tener aire acondicionado en los estadios será una necesidad para evitar que los jugadores interrumpan los encuentros para tomar agua.

