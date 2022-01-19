¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial Qatar 2022?

La FIFA lanzó a la venta general los primeros boletos para el Mundial Qatar 2022 y los mexicanos pudieron acceder a ellos a partir de las 4:00 horas de este miércoles. Y aquí te decimos cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas.

Los precios varían dependiendo del partido al que se quiera asistir y la categoría del asiento, pues los boletos se venderán individuales, en paquetes, por estadios, entre otras categorías que hace que los precios cambien.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial de Qatar 2022?

Los precios para el Mundial Qatar 2022 rondan entre los 302 dólares (seis mil 144 pesos) y mil 606 dólares (32 mil 681 pesos).

El precio más económico es el del inicio del Mundial Qatar 2022. Los boletos para el partido inaugural rondan los 302 dólares, un costo más bajo que el de Rusia 2018.

Conforme avanza la justa deportiva, los boletos van aumentando de precio, por lo que el costo para la final de Qatar 2022 estará dividida en tres tipos de entradas: la más económica valdrá 604 dólares (12 mil 292 pesos), la siguiente, costará mil 02 dólares (20 mil 391 pesos) y la más caro tendrá un costo de mil 606 dólares (32 mil 681 pesos).

Sin embargo, de acuerdo con la FIFA, dichos costos son solo para los fans extranjeros, pues los cataríes podrán acceder a los boletos con un costo más económico.

¿Dónde comprar los boletos para el Mundial Qatar 2022?

Este miércoles 19 de enero arrancó en México la primera etapa de venta de boletos para el Mundial de Qatar 2022, donde los aficionados podrán conseguir entradas para uno o varios de los partidos, incluidas la inauguración y la final.

Para adquirir un boleto se debe ingresar a la página de la FIFA.com, seleccionar los boletos que deseen comprar, y así poder entrar al sorteo de venta, la cual no será considerada por quién ingresó primero, pues todas las solicitudes entrarán a la misma rifa.

La FIFA explica que al final del periodo de venta, se realizará el sorteo aleatorio para determinar a qué solicitantes se les asignan los boletos para el Mundial Qatar 2022.

Cada solicitud de boletos puede resultar con éxito (asignándose todas las entradas solicitadas), parcialmente exitosa (asignándose solo una parte) o sin éxito (no asignándose ningun boleto).

A partir del 8 de marzo, la FIFA informará mediante correo electrónico a quienes sí obtuvieron boletos para el Mundial de Qatar 2022.El correo tambien informará sobre el pago, incluyendo los pasos a seguir y la fecha límite para liquidar sus entradas.

