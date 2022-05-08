Estrenarán documental de la reina Isabel II con imágenes inéditas

Imágenes inéditas del archivo privado de la reina Isabel II serán mostradas en un documental realizado por la BBC, el cual será estrenado el próximo 29 de mayo, el cual se titula “Elizabeth: The Unseen Queen” (Isabel, la reina nunca antes vista)

Fue la reina Isabel II quien dio el acceso a la BBC para obtener algunas imágenes inéditas filmadas por ella, sus padres, el Príncipe Felipe, entre otras personas más, las cuales muestran imágenes que incapturan la vida de la reina desde que era niña hasta el momento de su coronación en 1953.

Para la realización de este documental, se tuvo acceso a más de 400 rollos de películas caseras que la casa real guarda en los depósitos del British Film Institute (BFI), además de más de 300 discursos a lo largo de 80 años.

Unseen footage of Queen to air in new BBC documentary https://t.co/UyrNPZsP3i — BBC News (UK) (@BBCNews) May 7, 2022

El documental será parte de la celebración por el Jubileo de Platino de la monarca

La emisión de “Elizabeth: The Queen Unseen” formará parte de la programación oficial de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II, septuagésimo aniversarios desde que la reina asumió la corona el 2 de junio de 1953.

Este aniversario la convierte en la monarca más longeva del país.

|BBC

Jubileo de Platino de la Reina Isabel II

La reina Isabel II se convertirá en la primera monarca británica en celebrar un Jubileo de Platino tras 70 años de servicio, es por ellos que se llevarán a cabo diversos festejos durante todo el año en Reino Unido.

Sin embargo, la reina Isabel II se limitará asistir sólo a ciertos eventos debido a su salud, por otro lado, los miembros de la familia real viajaran por todo el país para realizar distintos actos público en conmemoración a la reina.

Over the next 70 days, as we countdown to the #PlatinumJubilee Central Weekend, we’ll be sharing an image a day of The Queen – each representing a year of Her Majesty’s 70-year long reign.



🧵 Follow along our #70for70 countdown — The Royal Family (@RoyalFamily) March 24, 2022

¿Qué festejos habrá durante el Jubileo de Platino?

El Jubileo de Platino contará con festejos que inician el jueves 2 de junio y terminan el domingo 5 de junio.

El 2 de junio se llevará a cabo el desfile “Trooping the Colour”, con más de 1,400 soldados, 200 caballos y 400 músicos, además de la apertura de las residencias reales de Sandringham y Balmoral para visitas del público.

El 3 de junio, habrá un servicio de "Acción de Gracias" por el reinado de la reina en la catedral de San Pablo, mientras que el 4 de junio la reina participa rá de una carrera de caballos en el hipódromo de Epsom Downs en Surrey, en el sur de Inglaterra. Asimismo, la BBC transmitirá un concierto en vivo desde el Palacio de Buckingham, con famosos artistas.

Finalmente, el 5 de junio se llevará a cabo "The Big Lunch", evento que invita a la población a compartir almuerzos y festejos con los vecinos en las calles o en los jardines de Londres y distintas ciudades de Reino Unido.

