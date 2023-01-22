Encuentran más documentos clasificados en vivienda de Biden

Una nueva búsqueda en la casa del presidente Joe Biden en Wilmington, Delaware el viernes 20 de enero por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos condujo al descubrimiento de seis documentos clasificados más, dijo un abogado del presidente en un comunicado el sábado 21 de enero por la noche.

Algunos de los documentos clasificados y "materiales circundantes" datan del mandato de Biden en el Senado de los Estados Unidos, donde representó a Delaware desde 1973 hasta 2009, según su abogado, Bob Bauer.

Otros documentos clasificados eran de su mandato como vicepresidente en la administración de Obama, desde 2009 hasta 2017, dijo Bauer.

El Departamento de Justicia también tomó algunas notas que Biden había escrito personalmente a mano como vicepresidente, según el abogado.

El presidente ofreció acceso "a su casa para permitir que el Departamento de Justicia realizara una búsqueda en todo el recinto en busca de posibles registros vicepresidenciales y posible material clasificado", dijo Bauer.

Ni Biden ni su esposa estuvieron presentes durante la búsqueda, dijo el abogado.

#BREAKING ¡SIN PRECEDENTES! El FBI allana por trece horas la casa del Presidente Joe Biden en Delaware. Las autoridades del Departamento de Justicia encontraron documentos clasificados en su residencia. pic.twitter.com/USVj9LxuGu — NB (@notibomba) January 22, 2023

Documentos clasificados de Biden

Otros registros gubernamentales clasificados se descubrieron este mes en la residencia de Biden en Wilmington, Delaware, y en noviembre en una oficina privada que mantuvo en un grupo de expertos de Washington D.C., después de terminar su mandato como vicepresidente en la administración Obama en 2017.

La búsqueda muestra que los investigadores federales están avanzando rápidamente con la investigación de documentos clasificados encontrados en posesión de Biden.

Este mes, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a un abogado especial para investigar el asunto.

El fiscal especial Robert Hur, quien fue designado durante el proceso, está investigando cómo el presidente y su equipo manejaron documentos clasificados de la era de Obama que se encontraron recientemente en posesión privada de Biden.

Los abogados de Biden encontraron todos los documentos clasificados descubiertos antes de la búsqueda del viernes por parte del Departamento de Justicia, según la Casa Blanca.

La Casa Blanca señaló que el equipo de Biden cooperó con las autoridades en su investigación y entregó esos documentos.