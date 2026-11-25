¡Se va por los cielos! Los mercados mundiales registraron pérdidas para el cierre de este miércoles 25 de noviembre después de que la administración de Donald Trump propusiera nuevos aranceles a 14 socios comerciales.

A diferencia de los mercados, el precio del dólar estadounidense repuntó, superando los $20 pesos en México.

Dólar supera los $20 pesos: Tipo de cambio repunta este miércoles

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 25 de noviembre del 2026, en $18.20 pesos la compra y en $20.34 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

A principios de la sesión el dólar se ubicó cerca de los $20m pesos en México.

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¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

La Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC) cerró este miércoles 25 de noviembre de 2026 con una fuerte ganancia del 2.99%, ubicándose en 71,372.25 puntos.

El repunte de la BMV ocurrió después de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles para varios socios comerciales, dejando fuera a México y Noruega.

Wall Street cierra a la baja: Índices registran pérdidas antes de Día de Gracias 2026

El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron el miércoles en medio de una venta masiva relacionada con la IA, pero terminaron muy por encima de los mínimos del día, ya que los cazadores de gangas intervinieron antes del feriado estadounidense de Acción de Gracias.

Por otro lado, el Dow Jones cerró al alza. Mientras que el Nasdaq cayó más de 4% al inicio de la sesión de este miércoles.

Repunta el precio del petróleo: Se acerca a los cien dólares el barril

El precio del petróleo subió el miércoles después de que los hutíes de Yemen dijeran que habían atacado la refinería de petróleo más grande de Arabia Saudita, lo que generó preocupación por interrupciones inesperadas en el suministro de Medio Oriente que podrían ir en contra de las expectativas de un superávit mundial próximo.