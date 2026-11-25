¡Golpe al peso mexicano! El dólar estadounidense registró cambios importantes para el último miércoles de noviembre 2026, mientras se acerca cada vez más a los $20 pesos; te compartimos el tipo de cambio para este ‘ombligo de semana’.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 25 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.45 pesos la compra y se vende en $19.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 25 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense subió debido a una nueva caída en las acciones tecnológicas y a las conversaciones sobre nuevos aranceles estadounidenses, impulsando la moneda antes de los datos de inflación que podrían consolidar las expectativas de un aumento en las tasas de interés estadounidenses el próximo mes.

Precio del dólar HOY 25 de noviembre: Sube tipo de cambio México Dólar estadounidense se acerca a los $20 pesos en México (BANCO AZTECA)

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de noviembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la compra y en $18.30 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.50 pesos la compra y se vende a $14.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 25 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar HOY 25 de noviembre: Sube tipo de cambio México Dólar canadiense supera los $14 pesos en México (BANCO AZTECA)

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 25 de noviembre 2026 en 58 mil 663 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.80% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 156 mil 302 pesos por unidad.

La criptomoneda comienza el miércoles con pérdidas importantes, sumando su segundo día de bajas en la última semana del mes.

Precio del dólar HOY 25 de noviembre: Sube tipo de cambio México Bitcoin registra su segundo día de pérdidas (GOOGLE)

¿Cuál es el precio del petróleo en México este miércoles?

El precio del petróleo registró una caída para las primeras horas de este miércoles debido a que la perspectiva de un superávit en el mercado compensó la preocupación por las interrupciones en las exportaciones de petróleo en Oriente Medio.

Petróleo Brent - 90.96 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 81.43 dólares por barril.

Ambos índices de referencia registraron ganancias superiores al 2% el martes.