¿Votarías por él? Trump promete regalar más de 90 mil pesos si gana las elecciones de noviembre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a prometer un pago de 5 mil dólares, poco más de 90 mil pesos mexicanos, para todos los ciudadanos estadounidenses mayores de edad.

Para recibir el dinero, su partido tiene que ganar en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre de 2026.

¿Cómo recibir los 5 mil dólares de Donald Trump?

Donald Trump aseguró que los adultos estadounidenses podrían recibir 5 mil dólares si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El presidente estadounidense justificó la propuesta al afirmar que su administración está obteniendo más ingresos gracias a los nuevos aranceles impuestos.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar a cada ciudadano adulto 5 mil dólares. Los republicanos pueden hacerlo y los demócratas, no. Porque estamos consiguiendo un volumen masivo de dinero a través de los aranceles y un éxito económico que marca récords”.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

Trump advierte crisis si los demócratas ganan las elecciones

Donald Trump pronosticó un escenario negativo si los demócratas consiguen recuperar el control del Congreso.

"Pero las políticas demócratas no permitirán que esto suceda. De hecho, ocurrirá todo lo contrario. Van a aumentar sus impuestos y van a destruir nuestro país, y ciertamente, también van a destruir nuestra economía. Será un desastre como el de 1929 si llegan al poder", dijo.

¿Qué son las elecciones intermedias de Estados Unidos y por qué son tan importantes?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos son comicios que se realizan cada dos años, coincidiendo con la mitad del periodo presidencial de cuatro años.

Aunque en esta jornada no se elige al presidente, sus resultados tienen una gran importancia porque pueden modificar el equilibrio político tanto en el Congreso como en distintos gobiernos estatales.

La jornada principal de las elecciones intermedias de 2026 está programada para el martes 3 de noviembre.

Uno de los principales procesos será la renovación de la Cámara de Representantes, donde estarán en juego los 435 escaños, mientras que en el Senado estarán en disputa 35 de los 100 escaños, cuyos periodos tienen una duración de seis años.