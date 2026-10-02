Trump despliega cientos de soldados en la frontera tras balacera en el Río Bravo

El gobierno de Donald Trump respondería a un supuesto ataque a balazos de un grupo criminal contra una elementos de la Guardia Costera en Valle del Río Grande, Texas.

La balacera se habría dado en inmediaciones del Río Bravo el pasado sábado 26 de septiembre.

¿Cómo fue el ataque contra la Guardia Costera de Estados Unidos?

Integrantes de la Guardia Costera Estadounidense reportaron disparos desde el lado mexicano de la frontera el pasado 26 de septiembre, mientras personal de ambos países participaban en labores coordinadas en el Río Bravo.

La corporación habría respondido a los disparos, pero no se reportaron integrantes de la misma con lesiones ni detenciones del grupo criminal.

“La Guardia Costera trabaja en estrecha colaboración con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el Departamento de Guerra y el Departamento Militar de Texas para asegurar la frontera y proteger al pueblo estadounidense”, indicó la corporación en un comunicado posterior al ataque.

Despliegue de soldados estadounidenses en la frontera

Como parte de las medidas posteriores al enfrentamiento, efectivos estadounidenses fueron movilizados en helicópteros Chinook hacia la zona.

Serían cerca de 500 soldados los que llegarán a la frontera para reforzar la seguridad, aunque no se indicó sí planean algún operativo contra el grupo criminal que habría efectuado el ataque.

La política migratoria de Donald Trump

Los distintos operativos en la frontera entre México y Estados Unidos forman parte de la nueva política de Donald Trump para evitar el cruce ilegal de migrantes.

De hecho, el mismo mandatario estadounidense ha señalado en diversas ocasiones la supuesta efectividad de sus normas, como en un evento público como parte del Mes Nacional de la Herencia Hispana, donde dijo que: "durante los últimos 17 meses tuvimos cero personas que pudieron entrar al país. Quiero decir, piensen en eso".

Además, recientemente se revocaron miles de visas, de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Bajo el mandato del presidente Trump y del secretario Marco Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250 mil visados, un hito histórico que refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense", declaró un portavoz.